Medea Benjamin'den ABD'ye Çağrı: İnsani Değerler İçin İsrail'e Destek Kesilmeli

Medea Benjamin'in Açıklamaları

Amerikalı Yahudi aktivist ve barış savunucusu Medea Benjamin, Gazze'deki durumu "soykırım" olarak tanımlayarak ABD hükümetine İsrail'e olan desteklerini kesme çağrısında bulundu. Benjamin, CodePink adlı savaş karşıtı sivil toplum örgütünün kurucusu olarak, bu durumu ele aldığı "Kutsal İşgal" belgeselinin gala etkinliği öncesinde gazetecilere konuştu.

İşgal Altındaki Topraklar Hakkında Değerlendirme

Belgeselin gösterimi öncesinde yapılan açıklamalarda Benjamin, "Bu mesele yalnızca Gazze ile sınırlı değil. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgal hukuksuzdur ve uluslararası toplumun buna dur demesi için doğru zaman şimdi." şeklinde ifadelerde bulundu.

Gazze'deki Durum: Soykırım mı?

Gazze'deki mevcut durumu "Filistin halkını ortadan kaldırmayı hedefleyen sistematik bir girişim" olarak nitelendiren Benjamin, bu durumu "soykırım" ve "etnik temizlik" olarak tanımladı. Benjamin, Gazze'de süregelen saldırıların Filistinlileri vatanlarını terk etmeye zorladığını vurgulayarak, "Bu yalnızca bir çatışma değil, tüm bir ulus yok etme planıdır. Dünya bunun bir soykırım olduğunu kabul etmelidir." diye belirtti.

ABD'nin Rolü ve Eleştiriler

ABD hükümetinin İsrail'e olan sarsılmaz desteğini eleştiren Benjamin, "Değerlerimize ihanet eden bu desteği sona erdirmemiz gerekiyor. Bu soykırımı vergilerimizle finanse etmeyi durdurmanın zamanı gelmiştir." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, durumu sorgulayan Amerikalı politikacıların sayısının arttığını belirtti ancak çoğunluğun hala destek vermeye devam ettiğini aktardı.

Uluslararası Dayanışma ve Türkiye'nin Rolü

Benjamin, dünya genelinde hükümetlerin İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini belirterek Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'yi Gazze'de ateşkes çağrısı ve uluslararası platformlarda Filistin davasına destek vererek liderlik göstermesi dolayısıyla öven Benjamin, Türkiye'nin gerçek bir arabulucu olarak öne çıkmasını umduğunu ifade etti.

Amerikalı Yahudi aktivist ve savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink'in kurucusu Medea Benjamin, Gazze'deki durumu "soykırım" olarak nitelendirerek, ABD'ye İsrail'i desteklemeye son vermesi çağrısı yaptı. Benjamin, çekimleri TRT World ekiplerince işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen "Kutsal İşgal" belgeselinin Atlas Sineması'ndaki galası öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Amerikalı Yahudi aktivist ve savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink'in kurucusu Medea Benjamin, Gazze'deki durumu "soykırım" olarak nitelendirerek, ABD'ye İsrail'i desteklemeye son vermesi çağrısı yaptı. Benjamin, çekimleri TRT World ekiplerince işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen "Kutsal İşgal" belgeselinin Atlas Sineması'ndaki galası öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.