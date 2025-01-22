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Medellin'de Escobar'ın Duvar Resmi Silindi

Kolombiya'nın Medellin kentinde Pablo Escobar'ın duvar resmi, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 04:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 04:44
Medellin'de Escobar'ın Duvar Resmi Silindi

Medellin'de Uyuşturucu Baronu Escobar'ın Resmi Kaldırıldı

Kolombiya'nın Medellin kentinde, ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın bir duvara çizilen resmi, belediye ekipleri tarafından silindi. Buenos Aires semti, halk arasında "Pablo Escobar Mahallesi" olarak bilinmektedir. Burada, Escobar'ın etkileyici bir şekilde duvara çizilmiş portresi, belediyenin aldığı karar doğrultusunda kaldırıldı.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierrez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Escobar'ın resminin silinme anlarını paylaştı. Gutierrez, "Evet, bu mümkündü ve biz bunu yapıyoruz. Komün 9'da, şehrimize ve Kolombiya'ya en çok zarar veren kişilerden birinin en bilinen grafitilerinden biriydi. Son zamanlarda kent sanatı ve bu sanatın mekânları nasıl yeniden anlamlandırabileceği ile hafıza inşa etme üzerine çok konuşuluyor. Bu, asla tarihi silmekle ilgili değildir; failleri değil, kurbanları ve kahramanları hikâyenin merkezine koymakla ilgilidir," dedi.

Turistlerin İlgi Odağı

Pablo Escobar'ın mahallesi, şehirde düzenlenen Narcotour çerçevesinde turistler tarafından sıkça ziyaret edilen önemli bir yer olarak kabul edilmektedir. Yerel basına göre, dönemin Medellin karteli lideri olan Escobar, 1982 yılında burada bir siyaset kampanyası çerçevesinde mahalleyi inşa etmiş ve konutları bölgedeki halka dağıtmıştır.

Escobar'ın Son Yılları

Escobar, 2 Aralık 1993'te Medellin'de polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmiş ve Medellin Karteli lideri olarak tarihe geçmiştir. Kaldırılan duvar resmi, onun mirasını simgeleyen bir ögeydi ve yaşanan bu değişiklik, kentin geçmişiyle yüzleşme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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