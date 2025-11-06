Medicana'dan Organ Bağışı Haftası'na Farkındalık: Basketbolcularla Film

Medicana, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda 6 takımın 12 oyuncusunun yer aldığı filmle organ bağışına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:15
Medicana'dan Organ Bağışı Haftası'na Anlamlı Destek

Medicana Sağlık Grubu, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir filme imza attı. Film, "Seni hiç tanımasam da, birbirimiz için yaratılmış olabiliriz" mesajıyla izleyiciye ulaşıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin Ana Sponsoru olan Medicana, farkındalık çalışmasında ligden 6 takımın 12 oyuncusunu bir araya getirdi. Amaç, basketbolun birleştirici gücüyle organ bağışına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak.

6 takım, 12 sporcu aynı parkede

Filmde Fenerbahçe Beko’dan Onuralp Bitim, Metecan Birsen; Anadolu Efes’ten Erkan Yılmaz, David Mutaf; Beşiktaş Gain’den Berk Uğurlu, Yiğit Arslan; Galatasaray MCT Technic’ten Tibet Görener, Muhsin Yaşar; Tofaş Spor’dan Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir; ONVO Büyükçekmece’den Doğan Şenli, Metin Türen yer aldı.

Medicana, filmle organ bağışının bir yaşam armağanı olduğunu vurgularken; herkesi sporun birleştirici gücünü kullanarak farkındalığın parçası olmaya davet etti.

Oyuncuların söylediği sloganlar arasında "Sana aşık olmadan da kalbimi verebilirim", "Ruh eşin olmasam da sana uyum sağlayabilirim" ve "Seni hiç tanımasam da birbirimiz için yaratılmış olabiliriz" yer alıyor. Film ayrıca "Organ bağışı, yalnızca tıbbi bir işlem değil; gönülden, saf bir fedakârlık ve insanlık mirasıdır" mesajını da paylaşıyor.

