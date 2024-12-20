Mediha Didem Türemen, Peru Bienali'nde Ödül Kazandı

Mediha Didem Türemen, Peru Bienali'nden Ödülle Döndü

Sinema, fotoğraf ve gravür alanında disiplinler arası çalışmalar yapan Mediha Didem Türemen, Peru Bienali'nden ödülle döndü. Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen bienalin 2024 edisyonunda Türemen'in eserleri sergilendi.

Latin Amerika'nın sanatsal dinamizmini küresel ölçekte temsil etmeyi hedefleyen Peru Bienali, farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirdi. 2024 etkinliğinde, 60 farklı ülkeden 560 eser sergilendi. Seçici kurulda Carlos Gonzales, Elly Prestegard, Péter Pócs, Monirul Alam ve Ana Brum yer aldı. Bienal, 6 Aralık'ta Lima'daki Aeronautical Museum'da gerçekleştirilen açılış etkinliğiyle başladı.

Mediha Didem Türemen Kimdir?

Sinema ve sanat ortamında kendine yer edinen Türemen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Temel Sanat ve Tasarım Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Sinema ve görsel sanat alanlarında akademik ve profesyonel çalışmalarını sürdüren Türemen, farklı disiplinlerde üretim yaparak ulusal ve uluslararası pek çok projeye imza attı.

2013 yılında Floransa Bienali'nde bir gravür çalışması ile ödül kazanan Türemen, Albertina Müzesi’nin daimi koleksiyonuna eseri dahil edilen en genç ve ilk Türk kadın sanatçı unvanını elde etti. Aynı zamanda birçok ödüllü filmde sanat yönetmenliği ve yapımcılık görevleri üstlenmiştir.