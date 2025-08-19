DOLAR
Medinskiy: Rusya, Ukrayna'ya 1000 Askerin Cenazesini Teslim Etti

Medinskiy, İstanbul müzakereleri çerçevesinde Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesinin teslim edildiğini ve 19 Rus cenazesinin alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:38
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Telegram kanalından önemli bir açıklama yaptı.

Medinskiy, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen cenaze takası kapsamındaki hareketliliğe ilişkin olarak, Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesinin teslim edildiğini bildirdi.

Medinskiy, "İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak Ukrayna'ya bugün 1000 askerin cenazesini daha teslim ettik. 19 Rus askerinin cenazesini aldık." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin Detayları

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde, Ukrayna askerlerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerlerin durumu ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konularında uzlaşıya varılmıştı.

