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Medvedev'den Kamala Harris İle İlgili Çarpıcı Açıklama

Medvedev, Kamala Harris'in siyasi kariyerinin sona erdiğini söyledi ve askeri hedeflerin değişmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:51
Medvedev'den Kamala Harris İle İlgili Çarpıcı Açıklama

Medvedev'den Dikkat Çeken Açıklama

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Medvedev, Harris'in siyasi kariyerinin sona erdiğini iddia etti.

Ukrayna'daki Operasyonlar Hakkında Yorumlar

Medvedev, Harris'in siyasi kariyerine dair, "Kamala'nın işi bitti. Bırakın bulaşıcı bir şekilde gülmeye devam etsin" şeklinde yorumda bulundu. Ayrıca, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonun" hedeflerinin değişmeyeceği mesajını da iletti.

Medvedev, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonun hedeflerine ulaşacağını ve bunun değişmeyeceğini ifade etti.

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