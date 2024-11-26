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Medvedev'den Ukrayna'ya Nükleer Silah Tehdidine Sert Tepki

Medvedev, Ukrayna'ya nükleer silah verilmesinin Rusya'yla nükleer savaşa hazırlık olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:15
Medvedev'den Ukrayna'ya Nükleer Silah Tehdidine Sert Tepki

Medvedev'den Üst Düzey Uyarı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya nükleer silah verme tehdidinin, Rusya ile nükleer savaşa hazırlık olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Batı'nın Nükleer Silah Tartışmaları

Medvedev, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Batı'da Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi konusunun sürekli gündeme geldiğini belirtti. Bu durumu “saçma” bir fikir olarak nitelendirdi.

Rusya'nın nükleer doktrinini güncellediğine dikkat çeken Medvedev, Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi konusunun, Rusya'nın Nükleer Caydırıcılık Politikası Belgesi çerçevesinde ülkeye yönelik saldırı gerekliliğini ortaya koyduğunu vurguladı. Medvedev, “Kiev yönetimine nükleer silah verilmesi tehdidi, doğrudan Rusya ile nükleer savaşa hazırlık olarak değerlendirilebilir.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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