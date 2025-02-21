Medya ile İlişkiler ve Medyanın Kullanımı Eğitimi Tamamlandı

Medya ile İlişkiler ve Medyanın Kullanımı Eğitimi Sona Erdi

AA Akademi koordinasyonunda gerçekleştirilen "Medya ile İlişkiler ve Medyanın Kullanımı" eğitimi, iki gün süren yoğun programın ardından başarıyla tamamlandı.

Eğitim Detayları

Bu eğitim, jandarmanın basın birimlerinde görevli personelin medya alanındaki yetkinliklerini artırmayı amaçlamaktadır. Eğitim süresince katılımcılar, medya ile etkili iletişim kurma, basın bülteni yazımı ve medya ilişkilerinin yönetimi konularında bilgi sahibi oldular.

Katılımcıların Faydaları

Jandarma personeli, aldıkları eğitim sayesinde medya ile ilişkilerini güçlendirme ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Yine bu süreçte, medyanın kullanımı konusunda pratik bilgiler edindiler.

AA Akademi, bu tür eğitimlerle görevli personelin profesyonel gelişimini desteklemeye devam etmektedir.