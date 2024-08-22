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Medya Okuryazarlığı Eğitimi Tamamlandı: Sahte Haberlere Karşı Yeni Bir Adım

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği medya okuryazarlığı eğitimi, İstanbul'da yapılan kapanış programıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 18:03
Medya Okuryazarlığı Eğitimi Tamamlandı: Sahte Haberlere Karşı Yeni Bir Adım

Medya Okuryazarlığı ve Sahte Haberlerle Mücadele Eğitimi Sona Erdi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, üniversite öğrencileri için düzenlediği "Medya Okuryazarlığı ve Sahte Haberlerle Mücadele Etme Politikaları" projesinin kapanışını İstanbul'da gerçekleştirdi. Eğitimin ilk etabı Mardin'de, ikinci etabı ise Antalya'da yapıldı.

Kapanış Programı İstanbul'da Gerçekleşti

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 20-21 Ağustos tarihlerinde 32 öğrencinin katıldığı kapanış programı ile eğitimler noktalandı. Proje, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kuzey Makedonya Türk Gençlik Kulübü ve Teknoloji Kültür Sanat ve Gençlik Oluşumu Derneği gibi kuruluşların iş birliğiyle hayata geçirildi.

TÜGVA Genel Başkanı Ceylan: "Dijital Dünyadaki Dengeyi Kurmalıyız"

TÜGVA Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, dijital platformların dünyayı yönetme şekilleri üzerine dikkat çekti. Ceylan, "Dünyayı yöneten güçlerin algoritmalar aracılığıyla halkları nasıl yönettiğini görüyoruz. Böyle bir düzen içinde ayakları yere basan bir yerden durarak dengeyi kurmamız şart" dedi.

Dezenformasyon Çağın Vebasıdır

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, dezenformasyonun yaygın olarak yapıldığını ve bu bağlamda medya okuryazarlığının önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol, dezenformasyonu "çağın vebası" olarak tanımladı ve Türkiye'nin en çok dezenformasyona maruz kalan ülkelerden biri olduğunu belirtti. Erol, gerçekleri koruma konusundaki sorumluluklarına dikkat çekti.

Medya Profesyonellerinden Eğitimler

Programda 24 TV moderatörü Zeynep Türkoğlu, dijital içerik üreticisi Adem Metan ve İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. İhsan Eken çeşitli konularda dersler verdi. "Algı ve Gerçek Arasında Yön Bulma" panelinde ise önemli isimler söz aldı. Eğitim programı, hediyelerin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, üniversite öğrencileri için üç etapta gerçekleştirdiği "Medya...

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, üniversite öğrencileri için üç etapta gerçekleştirdiği "Medya Okuryazarlığı ve Sahte Haberlerle Mücadele Etme Politikaları" projesi kapsamında gerçekleştirdiği eğitimler, İstanbul'daki kapanış programıyla sona erdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, üniversite öğrencileri için üç etapta gerçekleştirdiği "Medya...

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, üniversite öğrencileri için üç etapta gerçekleştirdiği "Medya Okuryazarlığı ve Sahte Haberlerle Mücadele Etme Politikaları" projesi kapsamında gerçekleştirdiği eğitimler, İstanbul'daki kapanış programıyla sona erdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, üniversite öğrencileri için üç etapta gerçekleştirdiği "Medya...

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, üniversite öğrencileri için üç etapta gerçekleştirdiği "Medya Okuryazarlığı ve Sahte Haberlerle Mücadele Etme Politikaları" projesi kapsamında gerçekleştirdiği eğitimler, İstanbul'daki kapanış programıyla sona erdi.

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