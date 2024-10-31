Medya ve Adalet İlişkisi Panelinde Fahrettin Altun'un Açıklamaları

Medya ve Adalet İlişkisini Güçlendirmek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen Adalet ve Medya İlişkisi Paneli'nde önemli açıklamalarda bulundu. Altun, medyanın, toplumsal adalet ve bireylerin hak arayışları açısından kritik bir önem taşıdığını belirtti. "Medya, adaleti tehdit eden ve toplumsal vicdanı zedeleyen olaylara karşı toplumun sesi ve adaletin savunucusu olmalıdır" dedi.

Adaletin Temeli Huzur ve Güvenlik

Altun, yargının işleyişinin toplumsal huzur için gerekli olduğunu vurgulayarak, Hz. Ömer'in "Adalet mülkün temelidir" sözünü örnek gösterdi.

"Adalet olmadan huzur, barış ve refah sağlanamaz. Hak sahibinin hakkını alabilmesi ve güçlü olanın değil haklının korunması, toplumsal huzurun en önemli bileşenleridir" açıklamalarında bulundu.

Medya ve Etik Standartlar

Altun, sosyal medyanın ve konvansiyonel medyanın bilgi akışının hızlandırılmasının, adalet süreçlerini nasıl etkilediğine de değindi. Bireylerin ve hukukun korunmasına ilişkin etik kuralların önemini vurgulayan Altun, uzman kullanıcıların yargı süreçlerinden aldıkları bilgileri yaymaya dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Medya mensubu, masumiyet karinesine saygı göstermeli ve tarafsız olmalıdır. Ayrıca, habercilikte önyargılı olunmamalıdır" ifadesinde bulundu.

Dijital Ortamların Rolü

Dijital platformların etkisi üzerine açıklamalar yapan Altun, sosyal medyanın dezenformasyona neden olabileceğini ve bunun adalet sistemine zarar verdiğini dile getirdi. Medyanın şeffaflık sağlaması gerektiğinin altını çizen Altun, adli süreçlerde bilgi kirliğinin önlenmesi için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Kamu Görevlilerine Beklenti

Kamu görevlilerinin, kendilerine verilmiş bilgileri gizli ve etik bir şekilde kullanmaları gerektiğini belirten Altun, "Bu bilgilerin kontrolsüz paylaşımı etik dışıdır ve suçtur" dedi.

Sonuç

Altun, düzenlenen panelin, toplumsal adalet anlayışını güçlendirmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu konudaki çabaların devam edeceğini açıkladı. Panelde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu da konuşma yaptı.