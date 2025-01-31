Medya Yöneticileri ve Haber Spikerleri AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Buluştu

İstanbul'da, çeşitli medya kuruluşlarının yöneticileri ve haber spikerleri, Anadolu Ajansı tarafından organize edilen "Yılın Kareleri" oylamasına katılmak üzere bir araya geldi. Bu etkinlik, medya dünyasında önemli bir etkileşim platformu olarak öne çıkıyor.

Oylama süreci, katılımcılar arasında yaratıcılığın ve haber değerinin ön plana çıkmasını sağlarken, medya profesyonellerinin işbirliğini de güçlendiriyor.

Etkinlikte, katılımcılar yalnızca oylama yapmakla kalmayıp, aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın sunduğu en iyi fotoğrafları inceleme fırsatı da buldu. Bu özel anlar, yıllık değerlendirmelerin yanı sıra @kreatifajans çıkartmalarının da tercih edilmesine olanak tanıdı.

A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.