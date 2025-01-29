Anadolu Ajansı ve RTÜK'ten Önemli Toplantı

Anadolu Ajansı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ortaklığında düzenlenen "Medyada Kadına Şiddet: Etik İlkeleri İstişare Toplantısı" önemli bir tartışma ortamı sağladı. Toplantıda, medya etiği ve kadına yönelik şiddetin medyada ele alınış biçimi üzerine görüşmeler yapıldı.

Toplantının Amaçları

Bu istişare toplantısının amacı, kadına yönelik şiddetle mücadelede medya mensuplarının sorumluluklarını ve etik ilkeleri belirlemek olarak belirlendi. Katılımcılar, medya içeriğinde kadına şiddeti önleyici yaklaşımların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcıların Görüşleri

Etkinliğe katılan uzmanlar, medya organlarının kurumsal sorumlulukları ve toplumsal etkileri üstüne uzun bir süre tartıştı. Kadına yönelik şiddetin nedenlerine dair farkındalık oluşturmanın, bu konuda atılacak adımlar için kritik bir öneme sahip olduğunu savundu.

Böylesi önemli bir konuda düzenlenen bu toplantı, medyanın kadına şiddet konusundaki rolünü yeniden öne çıkartarak, toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı (AA) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "Medyada Kadına Şiddet: Etik İlkeleri İstişare Toplantısı" düzenlendi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AAtölye'de düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "Medyada Kadına Şiddet: Etik İlkeleri İstişare Toplantısı" düzenlendi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AAtölye'de düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.