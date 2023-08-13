Megakenti fırtına vuracak! İstanbul Valiliği'nden uyarı üstüne uyarı..

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü yetkilerinden edinilen son hava tahmin verilerine göre İstanbul, Edirne ve Tekirdağ genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeydoğudan eseceği ve ara ara rüzgarın fırtına şeklinde görüleceği belirtildi.

Açıklama şu şekildeydi:

"İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da kuzey ve kuzeydoğu rüzgarlarının 40-60 km/sa hızı 75 km/sa hıza ulaşacak şekilde kısa süreli ve kuvvetli sağanak şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve aynı zamanda da tedbirli olması gerekiyor."