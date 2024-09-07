Megiddo Hapishanesi'ndeki Filistinli Esirlere Yönelik Kötü Muamele Ortaya Çıktı

Filistinli Esirlere Yönelik Kötü Muamele İfşa Edildi

İsrail’in kuzeyinde bulunan Megiddo Hapishanesinde meydana gelen olaylar, sızdırılan görüntülerle gün yüzüne çıktı. Videolarda, güvenlik görevlilerinin Filistinli esir ve tutuklulara yönelik kötü muamelelerini belgelerle görmek mümkün.

İnsanlık Dışı Uygulamalar

İsrail’in Haaretz gazetesinde yayınlanan haber, orada tutulan Filistinli mahkumların başlarına yakın mesafeden polis köpekleriyle korkutulduğunu bildiriyor. Görüntülerde, elleri arkadan kelepçeli mahkumların yüzüstü yatırıldığı anlar yer alıyor.

İddialar ve Tepkiler

Megiddo Hapishanesi’ndeki esirlerden alınan bilgilere göre, gardiyanlar mahkumları gizli alanlara götürerek darp ediyor. Bu durum, İsrail Cezaevleri Servisi’nin üst düzey bir yetkilisi tarafından da kabul edilmiştir. Yetkili, "Megiddo Hapishanesi'nde tutukluların maruz kaldığı ağır şiddetin farkındayız" şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Hamas’tan Sert Açıklama

Hamas hareketi, bu kötü muamelelerin aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından onaylandığını öne sürdü. Hamas, açıklamasında, hapishanelerdeki ağır koşullar nedeniyle 60’tan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Uluslararası Destek Çağrısı

Hamas, uluslararası kuruluşlardan Filistinli esirlere karşı işlenen ihlalleri belgelemesi ve bu ihlallerin son bulması için İsrail hükümetine baskı yapma çağrısında bulundu. Daha önce yapılan bir açıklamada, birbirinden farklı işkencelerle beraber tutukluların yaşam koşullarının dramatik bir şekilde kötüleştiği ifade edildi.

Bu raporlar ve tanıklıklar, İsrail'in 7 Ekim 2023’te başlattığı Gazze saldırılarının ardından önemli oranda arttığına dikkat çekiyor.