Mehmed Şevket Eygi, Sultanahmet'te Anıldı

Fikir ve kültür dünyasının önemli ismi Mehmed Şevket Eygi, Sultanahmet’te düzenlenen etkinlikte anıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:15
Mehmed Şevket Eygi, Sultanahmet'te Anıldı

Mehmed Şevket Eygi, Sultanahmet’te Anıldı

Fikir ve kültür dünyasının önemli simalarından Mehmed Şevket Eygi, Sultanahmet’te düzenlenen bir toplantıda yad edildi. Etkinlikte konuşan yazar Mehmet Nuri Yardım, birçok kişi gibi kendisinin de Eygi’nin fikirlerinden etkilendiğini vurguladı.

Yardım’dan Anlamlı Paylaşımlar

Akıl Fikir Yayınları'ndan çıkan "İnancını Yaşayan Münevver Mehmed Şevket Eygi" kitabının yazarı olan Yardım, Eygi’yi erken yaşlardan beri takip ettiğini ifade ederek, "Henüz ortaokul yıllarımda, Eygi'nin çıkardığı haftalık 'Büyük Gazete'yi okuyordum. Gazetedeki yazılar dünya görüşümün şekillenmesinde önemli rol oynadı. Daha sonra tahsil için İstanbul'a geldiğimde kendisini ziyaret ettim. Onunla 40 yılı aşan süre boyunca irtibatımı kesmedim. O örnek alınması gereken müstesna bir kişi, bir abide şahsiyetti." dedi.

Katılımcıların Düşünceleri

Etkinlikte Ekrem Kızıltaş, İsmail Fatih Ceylan, Bedir Acar, Emrullah Hatipoğlu, Dursun Gürlek, Ali Erkan Kavaklı, Müfid Yüksel, Sefa Saygılı ve Recep İncecik gibi pek çok isim, Eygi’nin yaptığı hizmetler ve çalışmaların önemini dile getirdi.

Etkinlik, Dua ve Tilavetle Sona Erdi

Eygi’nin kitaplara olan sevgisini ve Müslümanların yüksek bir "estetik" anlayışa sahip olması gerektiğine dair tespitlerinin paylaşıldığı etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualarla sonlandırıldı.

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