Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği Görevine Resmen Atandı

Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) olarak Şeref Malkoç'tan görevi devraldı. Malkoç'un görev süresinin sona ermesinin ardından, TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi olarak seçilen Akarca için Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) bünyesinde bir devir teslim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Malkoç, 8 yıllık görev süresini tamamladığını belirterek Akarca’ya görevini devretti. KDK'nin Türkiye'nin en genç kamu kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Malkoç, "Önemli olan aziz milletimizdir. Bu güzel millete faydalı olabilmek, milletin hakkı ve hukukunu koruyabilmektir" ifadelerini kullandı.

Malkoç, KDK'nin kararlarına uyma oranının %20'lerden %80'lere çıktığını ve bunun Avrupa Birliği ortalamasının da üzerinde olduğunu aktardı.

Akarca'dan Yeni Hedefler Müjdesi

Mehmet Akarca, KDK'nin önemli hak arama mekanizmalarından biri olduğunu ifade ederek, idarenin iş ve eylemlerini denetleyip incelediklerini vurguladı. Akarca, vatandaşların hak arama süreçlerini kolaylaştırmaya ve kurumsal güveni artırmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. "Kurumumuz, gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların güvenini kazanmış ve sorunların çözümünde etkin bir rol üstlenmiştir" dedi.

Akarca, KDK'yi daha güçlü bir hak arama kurumu haline getirmek için yeni hedefler belirleyeceklerini ifade etti. Özellikle gençler, çocuklar ve dezavantajlı gruplar için hak arama kültürünü yaygınlaştıracak projeler üzerinde duracaklarını açıkladı. Ayrıca, üniversitelerde başlatılan ombudsmanlık kulüplerine destek vereceklerini ve halk ile buluşma toplantaları düzenlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumu, devlet ve millet arasında bir köprü olmaya devam edecek. Sadece şikayetleri çözmekle kalmayıp, toplumsal barışın ve güvenin teminatı olacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Malkoç ve Akarca, birbirlerine hediye takdim ederek görev değişimini gerçekleştirdi.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) seçilen Mehmet Akarca (ortada), Kamu Denetçiliği Kurumunda düzenlenen törenle Şeref Malkoç'tan (solda) görevi devraldı. Akarca, törende Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (sağda) ile selamlaştı.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) seçilen Mehmet Akarca (ortada), Kamu Denetçiliği Kurumunda düzenlenen törenle Şeref Malkoç'tan (solda) görevi devraldı. Akarca, törende Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (sağda) ile selamlaştı.