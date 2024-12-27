Mehmet Akif Ersoy Kahire'de Anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88'inci yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de anıldı. Anma etkinliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlendi.

Etkinliğe Katılım Yoğun Oldu

Etkinliğe, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, akademisyenler, medya temsilcileri ve YEE öğrencileri katıldı. Programda, Ersoy'un Mısır'da yaşadığı yıllara ait arşiv belgeleri de sergilendi.

Özel Sergilenen Belgeler

İlk kez sergilenen belgeler arasında, ünlü Türk besteci İsmail Hakkı tarafından 1937’de bestelenen İstiklal Marşı'nın nota belgesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehmet Akif Ersoy arasında Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tefsiri ve tercümesi için yapılan sözleşme ile, 1936 yılında Kahire'deki Türk Büyükelçiliği tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen, Mehmet Akif Ersoy'un Mısır'daki durumu ve oğlunun Türkiye'de askerlik yapma talebine ilişkin bir mektup da yer aldı.

Panel ve Tartışmalar

Etkinlik kapsamında, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, önemli eserleri, Mısır’daki yaşamı ve Kahire'de yazdığı şiirler üzerine bir panel düzenlendi. Katılımcılar, Ersoy’un edebi mirasını ve kültürel katkılarını tartışma fırsatı buldular.