Mehmet Ali Erbil'in Yasa Dışı Bahis Soruşturmasındaki İfadesi Ortaya Çıktı

Mehmet Ali Erbil'in İfadesi Açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrol altına alınan Mehmet Ali Erbil'in savcılık ve hakimlikte verdiği ifadelere ulaşıldı. Soruşturma, sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında devam ediyor.

Tanışıklıklarını Açıkladı

Erbil, savcılıktaki ifadesinde, soruşturma dosyasında yer alan video kaydında görülen kişilerle ortak bir arkadaş sayesinde tanıştığını belirtti. Serdar Ortaç ile Malta'daki bir otel açılışında buluştuğunu aktaran Erbil, bu kişilerin burada çekim yapmaya çalıştığını ifade etti.

Rekabet ve Açıklama Süreci

Bahis reklamı içerdiği sonradan anlaşılan tişört giydirme girişimine karşı durduğunu vurgulayan Erbil, "Misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle ters düştüm. O sitede yayınlarda da 'Kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım.' şeklinde ifadelerim vardır" dedi.

Serbest Bırakılma Talebi

Erbil, yargı sürecinde kendisine yönlendirilen suçlamaları kabul etmediğini, banka hareketlerinin de herhangi bir çıkar sağlamadığını belirterek, "Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim" şeklinde konuştu. Hakimlik, Erbil'in tutuklanma talebini reddetti ve yurt dışına çıkış yasağı ile ev hapsi şartı getirdi.

Soruşturma Genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik amacıyla yürütülen soruşturmada, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Bu süreçte, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz, ve bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.