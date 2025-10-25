Mehmet Ali Şahin'in babası Abdullah Şahin Karabük'te defnedildi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası ve AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin, memleketi Karabük'ün Ovacık ilçesinde toprağa verildi.

Yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ve taburcu edildikten sonra dün evinde yaşamını yitiren 97 yaşındaki Abdullah Şahin'in cenazesi, Ekincik köyü Pehlivanoğlu Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Tören ve defin

Cenaze, ikindi vakti köy mezarlığında kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Katılımcılar

Törene, merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, eski Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, bazı kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

