Mehmet Ali Şahin'in Babası Abdullah Şahin Karabük'te Defnedildi

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası Abdullah Şahin (97), memleketi Karabük Ovacık'ta toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 18:38
Mehmet Ali Şahin'in Babası Abdullah Şahin Karabük'te Defnedildi

Mehmet Ali Şahin'in babası Abdullah Şahin Karabük'te defnedildi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası ve AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin, memleketi Karabük'ün Ovacık ilçesinde toprağa verildi.

Yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ve taburcu edildikten sonra dün evinde yaşamını yitiren 97 yaşındaki Abdullah Şahin'in cenazesi, Ekincik köyü Pehlivanoğlu Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Tören ve defin

Cenaze, ikindi vakti köy mezarlığında kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Katılımcılar

Törene, merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, eski Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, bazı kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası ve AK Parti Karabük...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası ve AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin'in cenazesi, memleketi Karabük'ün Ovacık ilçesinde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası ve AK Parti Karabük...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orgeneral Metin Tokel Hakkari'ye Ziyarette: 3. Piyade Tümeninde Fidan Dikimi
2
PKK'lı Teröristlerce Katledilen 33 Yavi Şehidi Mezarları Başında Anıldı
3
Nusret-2025 Tatbikatı'nda Savunma Sanayisi Su Altı Çözümlerini Tanıttı
4
Düsseldorf'ta Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi Buluşması
5
Mehmet Ali Şahin'in Babası Abdullah Şahin Karabük'te Defnedildi
6
Hatay Dörtyol'da 49 Yılın Ardından İmam Ali Tekeci'ye Veda
7
Uşak Ulubey'de Traktörle Çarpışma: Otomobildeki Karı Koca Yaralandı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi