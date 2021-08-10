İstanbul 28°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1410.87
ALTIN
486.02
DOLAR
8.6274
STERLİN
11.9924
EURO
10.1752
Whatsapp, kullanıcıların merakla beklediği yeni özelliğini duyurdu!
Son Dakika
Whatsapp, kullanıcıların merakla beklediği yeni...
MEB'ten kritik karar! Temel eğitim uygulamasıyla not sistemi ortadan kalkıyor!
Son Dakika
MEB'ten kritik karar! Temel eğitim...
YKS baraj puanları düşecek mi? Çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu..
Son Dakika
YKS baraj puanları düşecek mi?...
Afrika'da ortaya çıkan 'Marburg' kâbusunda alarm verildi!
Son Dakika
Afrika'da ortaya çıkan 'Marburg' kâbusunda...

Mehmet Aydın'ın tutukluluk haliyle ilgili flaş karar!

Çiftlikbank sistemi ile bir çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Mehmet Aydın'ın aylık tutukluluk incelemesini yapan hakimlik, Aydın'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

10 Ağustos 2021 Salı 17:43
Mehmet Aydın'ın tutukluluk haliyle ilgili flaş karar!
Takip Et:

Kurduğu Çiftlikbank sistemi ile kullanıcıların parasını zimmetine geçiren ve yurt dışına kaçan sistemin CEO'su tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da yetkili makamlara teslim olmuş ve daha sonra Türkiye'ye getirilerek  Temmuz günü tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Tutuklu olarak yargılanan Mehmet Aydın'ın aylık tutukluluk incelemesinin yapıldığı ve Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.


2018 yılında 77 bin kişiden alarak zimmetine geçirdiği 511 milyon TL ile yurt dışına kaçan ve İnterpol'ün arananlar listesine eklenen Mehmet 1 Temmuz'da Brezilya'da teslim olmuş ve 7 Temmuz günü de Türkiye'ye teslim edilmişti. Aydın, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturmayı yürüten savcılık makamı aylık olarak yapılan tutukluluk incelemesi için Mehmet Aydın'ın dava dosyasını Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Hakimlik ise dosya incelemesini tamamladı ve sanık Aydın'ın tutukluluk halinin devam etmesine hükmetti.


Son Güncelleme: 10.08.2021 17:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇiftlikBankMehmet AydınKararTutukluluk Hali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep’teki orman yangını kontrol altına alındı
Gaziantep’teki orman yangını kontrol altına alındı
Ağustos ayında kamu kurum ve kuruluşlarına onlarca memur alınıyor! İşte, açılan kadrolar..
Ağustos ayında kamu kurum ve kuruluşlarına onlarca memur alınıyor! İşte, açılan kadrolar..
Alanya'da mülteciler Afgan bayrağını göndere çektiler!
Alanya'da mülteciler Afgan bayrağını göndere çektiler!
Otobüslerdeki takograflar hakkında korkunç iddia!
Otobüslerdeki takograflar hakkında korkunç iddia!
Eda Nur Kaplan'ın şikayet ettiği şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı!
Eda Nur Kaplan'ın şikayet ettiği şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı!
Milas ve Köyceğiz yangınlarında son durum!
Milas ve Köyceğiz yangınlarında son durum!

Popüler Haberler

BİM, 10 Ağustos 2021 gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
E-devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor
İşsizlik maaşından kimler yararlanabilmektedir? Esnaflar, işsizlik maaşı alabiliyor mu?
Orman yangınlarına duyarsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz'den duygulandıran paylaşım!
Al birini vur ötekine! Seren Serengil'in sevgilisi Tohma'nın duyarsızlığı yok artık dedirtti!
Netflix John Delorean Otomotiv Efsanesi konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
ATV İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?
Esra Erol yeni sezonda yeni bir formatla ekranlara dönmeye hazırlanıyor!
Askerlik borcu sorgulaması nasıl yapılıyor?
Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhone modelleri belli oldu
Nazara gelen Seren Serengil önüne gelene tehditler savurdu!
Bedelli askerlik yeni fiyatı ne kadar oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.