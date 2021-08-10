Mehmet Aydın'ın tutukluluk haliyle ilgili flaş karar!

Kurduğu Çiftlikbank sistemi ile kullanıcıların parasını zimmetine geçiren ve yurt dışına kaçan sistemin CEO'su tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da yetkili makamlara teslim olmuş ve daha sonra Türkiye'ye getirilerek Temmuz günü tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Tutuklu olarak yargılanan Mehmet Aydın'ın aylık tutukluluk incelemesinin yapıldığı ve Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.

2018 yılında 77 bin kişiden alarak zimmetine geçirdiği 511 milyon TL ile yurt dışına kaçan ve İnterpol'ün arananlar listesine eklenen Mehmet 1 Temmuz'da Brezilya'da teslim olmuş ve 7 Temmuz günü de Türkiye'ye teslim edilmişti. Aydın, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturmayı yürüten savcılık makamı aylık olarak yapılan tutukluluk incelemesi için Mehmet Aydın'ın dava dosyasını Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Hakimlik ise dosya incelemesini tamamladı ve sanık Aydın'ın tutukluluk halinin devam etmesine hükmetti.