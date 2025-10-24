Mehmet Daniş RTÜK Başkanı Seçildi

RTÜK başkanlığına Mehmet Daniş seçildi; Orhan Karadaş başkan vekili oldu. Daniş, Şahin'e teşekkür ederek RTÜK'ü güçlendireceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 17:05
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) başkanlığına Mehmet Daniş seçildi. Üst Kurul, 23 Ocak 2019'dan bu yana 4 kez RTÜK başkanı seçilen Ebubekir Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından yeni başkanı belirlemek üzere toplandı.

Toplantıda, RTÜK başkanlığına Mehmet Daniş, başkan vekilliğine ise Orhan Karadaş seçildi.

Yeni Başkanın İlk Mesajı

Mehmet Daniş, görevi devraldığı Şahin'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Sayın Başkanımızın RTÜK'e kazandırdığı vizyon, çalışma disiplini ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Bizler de bu güçlü mirası daha da ileriye taşımak, ülkemizin medya politikalarına çağın gereklerine uygun biçimde katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız. En önemli görevimiz, Sayın Şahin'den devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara taşımaktır. RTÜK'ü toplumun beklentileri doğrultusunda daha güçlü ve daha etkin bir kurum haline getirmek için özveriyle çalışacağız.”

Görevi Devreden Başkanın Değerlendirmesi

Görevi devreden Ebubekir Şahin ise Daniş'i tebrik ederek, Daniş'in, Üst Kurul'un vizyonuna ve misyonuna değer katacağına yürekten inandığını söyledi.

Şahin, görev süresi boyunca RTÜK'ün, aileyi kırmızı çizgi olarak belirleyen, milli ve manevi değerleri merkeze alan bir denetim ve düzenleme anlayışıyla önemli adımlar attığını belirterek şunları kaydetti: “Ülkemizin kıymetli gençlerini, çocuklarımızı ve ailelerimizi zararlı içeriklere karşı korumak, medya okuryazarlığını güçlendirmek ve engelli bireylerin medya erişimini artırmak için kararlılıkla çalıştık. Başkanlığa ilk seçildiğim günden itibaren Üst Kurul'umuzu ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmayı başardık. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu hedef doğrultusunda önemli mesafeler katettiğimizi görmek beni son derece mutlu ediyor. Bu süreçte birlikte yol aldığım tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri, destekleri ve gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum.”

Mehmet Daniş'in Özgeçmişi

Mehmet Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 22., 23. ve 24. dönem AK Parti Çanakkale milletvekilliği yaptı. 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev aldı ve TBMM tarafından 27 Temmuz 2021'de RTÜK üyeliğine seçildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) başkanlığına Mehmet Daniş (sol 3), başkan vekilliğine ise...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) başkanlığına Mehmet Daniş (sol 3), başkan vekilliğine ise Orhan Karadaş (ortada) seçildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) başkanlığına Mehmet Daniş seçildi.

