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Mehmet Emin Aga'nın Anısına İskeçe'de Anma Töreni Düzenlendi

Eski İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 22:08
Mehmet Emin Aga'nın Anısına İskeçe'de Anma Töreni Düzenlendi

Mehmet Emin Aga, 18. Yıldönümünde Anıldı

Batı Trakya Türk toplumunun önde gelen figürlerinden eski İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, vefatının 18. yılında Aşağı Mahalle Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni ile anıldı.

Törene Katılanlar

İskeçe Seçilmiş Müftülüğü tarafından düzenlenen törene çok sayıda katılımcı yer aldı. Törene İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakyalı Türk milletvekilleri Burhan Baran ve Hüseyin Zeybek, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Mustafçova Belediye Başkanı Ahmet Kurt ile Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nu temsilen muavin konsolos Adnan Öztürk katıldı.

Müftü Trampa’nın Konuşması

Müftü Mustafa Trampa, anma töreninde Mehmet Emin Aga'nın güven verici karizmatik liderliğine vurgu yaptı ve Batı Trakya Türk Azınlığına yaptığı katkıların büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Aga'nın Batı Trakya Türklerinin, Türkiye'de eğitim almasını teşvik eden liderlik vasfını da vurguladı.

Trampa, Aga’nın eğitim için Türkiye'ye giden Batı Trakyalı gençlere söylediği, "Ana vatan Türkiye'nin bütün güzelliklerini alıp buraya getirin." sözünü hatırlatarak, onun liderliğinin nesiller boyu sürecek bir etki yarattığını ifade etti.

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