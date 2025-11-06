Mehmet Kuş Zimem Defterini Satın Alıp Mahallenin Fırın Borçlarını Ödedi

Mahalle gezileri ve halkla buluşma

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, iki gün süren ziyaretlerinde tarihi mahallelerdeki vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Harrankapı Çarşısı'ndan başlayarak Gümüşkuşak Mahallesi, Arap Meydanı, Kurtuluş Mahallesi, 58 Meydanı, Ucuzluk Pazarı ve çevresini gezen Kuş, yüzlerce vatandaş ve esnafla görüştü. Halkla belediyenin hizmetlerini istişare eden Kuş, iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Zimem geleneğini sürdürdü

Bir mahalledeki fırından zimem defterini satın alarak tüm mahalle sakinlerinin fırına olan borçlarını üstlenen Kuş, borçların yazılı olduğu kartonu fırına atıp yaktırarak halkı bu yükten kurtardı.

Gümüşkuşak Mahalle Muhtarı Adnan İgalci ile birlikte ihtiyaç sahibi bir ailenin evini de ziyaret eden Kuş, ailenin ihtiyaçlarının sosyal yardım müdürlüğünce karşılanmasını sağladı. İki gün boyunca devam eden mahalle gezilerinde esnafa hayırlı işler dileyen Kuş, talepleri dinledi ve çözüm için adımlar attı.

EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KUŞ, İKİ GÜN BOYUNCA TARİHİ MAHALLELERDEKİ VATANDAŞLAR VE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ.