Mehmet Kuş Zimem Defterini Satın Alıp Mahallenin Fırın Borçlarını Ödedi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, iki günlük mahalle gezisinde zimem defterini satın alarak tüm sakinlerin fırın borçlarını üstlendi ve kartonu yaktırdı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:57
Mehmet Kuş Zimem Defterini Satın Alıp Mahallenin Fırın Borçlarını Ödedi

Mehmet Kuş Zimem Defterini Satın Alıp Mahallenin Fırın Borçlarını Ödedi

Mahalle gezileri ve halkla buluşma

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, iki gün süren ziyaretlerinde tarihi mahallelerdeki vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Harrankapı Çarşısı'ndan başlayarak Gümüşkuşak Mahallesi, Arap Meydanı, Kurtuluş Mahallesi, 58 Meydanı, Ucuzluk Pazarı ve çevresini gezen Kuş, yüzlerce vatandaş ve esnafla görüştü. Halkla belediyenin hizmetlerini istişare eden Kuş, iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Zimem geleneğini sürdürdü

Bir mahalledeki fırından zimem defterini satın alarak tüm mahalle sakinlerinin fırına olan borçlarını üstlenen Kuş, borçların yazılı olduğu kartonu fırına atıp yaktırarak halkı bu yükten kurtardı.

Gümüşkuşak Mahalle Muhtarı Adnan İgalci ile birlikte ihtiyaç sahibi bir ailenin evini de ziyaret eden Kuş, ailenin ihtiyaçlarının sosyal yardım müdürlüğünce karşılanmasını sağladı. İki gün boyunca devam eden mahalle gezilerinde esnafa hayırlı işler dileyen Kuş, talepleri dinledi ve çözüm için adımlar attı.

EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KUŞ, İKİ GÜN BOYUNCA TARİHİ MAHALLELERDEKİ VATANDAŞLAR VE ESNAFLA...

EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KUŞ, İKİ GÜN BOYUNCA TARİHİ MAHALLELERDEKİ VATANDAŞLAR VE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ.

EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KUŞ, BİR FIRINDAN ZİMEM DEFTERİNİ ALARAK TÜM MAHALLE SAKİNLERİNİN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı
2
Niğde'de 322 Litre El Yapımı Kaçak Alkol Ele Geçirildi
3
Denizlili Üreten Kadınlar GEKA ve Trendyol ile E-Ticarette Görünürlük Sağlıyor
4
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
5
T-155 TTA Entegre Panter Obüsü İlk Sistemle Kara Kuvvetleri Envanterinde
6
Yapraklı'da Kayıp 30 Yaşındaki Osman Soydaş Tüfekle Ölü Bulundu
7
Çankırı’de Eylül İhracatı 41 Milyon 750 Bin Dolar

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu