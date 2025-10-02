Mehmet Nuri Ersoy'dan Sert Kınama: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırı

Ersoy, saldırıyı uluslararası hukuka ve insanlığa vurulan darbe olarak nitelendirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı güçlü ifadelerle kınadı. Ersoy, açıklamasını NSosyal hesabından yaptı ve gelişmeye ilişkin tepki gösterdi.

"Yalnızca gıda, ilaç ve temel ihtiyaçları ulaştırmayı amaçlayan bu barışçıl girişime yönelik müdahale, uluslararası hukuka, insanlık onuruna ve vicdanlara vurulmuş ağır bir darbedir."

Ersoy, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti: "Gazze'de aylardır süren soykırımın yanına, uluslararası sularda sivil aktivistlere yönelik bu saldırıyı ekleyen İşgalci İsrail'in zulmü, tarihe kara bir leke olarak yazılacaktır."

Bakan Ersoy, Türkiye'nin tutumuna vurgu yaparak: "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistin'in haklı mücadelesinin yanında olacak, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için sesini yükseltmeye devam edecek."