Mehmet Nuri Ersoy Galata'da Esnafı Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Galata'da Galata Büyük Hendek Caddesi'nden başlayıp İstiklal Caddesi ve nostaljik tramvayla Taksim'e kadar esnafı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:58
Beyoğlu'nda cadde cadde esnaf turu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Galata'da esnafı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bakan Ersoy ve beraberindekiler Galata Büyük Hendek Caddesi'nden yürümeye başladı.

Cadde boyunca dükkanları gezerek, esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Ersoy, ziyaret sırasında işyeri sahipleriyle görüşmeler gerçekleştirdi ve bölgenin nabzını yokladı.

Daha sonra Galata Kulesi'nin önünden geçerek İstiklal Caddesi'ne gelen Ersoy, burada nostaljik tramvaya binerek Taksim Meydanı'na geçti.

