Mehmet Nuri Ersoy Galata'da Esnafı Ziyaret Etti

Beyoğlu'nda cadde cadde esnaf turu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Galata'da esnafı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bakan Ersoy ve beraberindekiler Galata Büyük Hendek Caddesi'nden yürümeye başladı.

Cadde boyunca dükkanları gezerek, esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Ersoy, ziyaret sırasında işyeri sahipleriyle görüşmeler gerçekleştirdi ve bölgenin nabzını yokladı.

Daha sonra Galata Kulesi'nin önünden geçerek İstiklal Caddesi'ne gelen Ersoy, burada nostaljik tramvaya binerek Taksim Meydanı'na geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Beyoğlu Galata'da esnafı ziyaret etti. Galata Büyük Hendek Caddesi'nden yürümeye başlayan Bakan Ersoy ve beraberindekiler, cadde boyunca dükkanları gezerek, esnafla ve vatandaşlarla konuştu.