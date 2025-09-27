Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'yi Dünya Turizminde Kalıcı Lider Yapacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nde Türkiye'nin turizm başarısını 'milletimizin ortak başarısı' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 13:11
Mehmet Nuri Ersoy Dünya Turizm Günü'nü Kutladı

Bakanın mesajı ve gelecek hedefleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşarak Türkiye'nin turizmdeki yükselişini kutladı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, son 20 yılda gerçekleştirilen yatırımlar ve stratejik adımlar sayesinde Türkiye'nin turizmde dünyanın en hızlı yükselen destinasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Son 20 yılda yapılan çalışmalarla kültürel mirası koruyarak ve çevreyi gözeterek turizmi 12 aya ve 81 ile yayma hedefi doğrultusunda sektörle birlikte kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sürdürülebilir turizm vizyonumuz, sadece bugünü değil gelecek nesilleri de güvence altına alıyor."

"Her yeni rekor, turizmdeki gücümüzü ve iddiamızı bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye'nin turizmdeki yükselişi, milletimizin ortak başarısıdır."

"Turizmdeki bu yükselişi geleceğe taşıyarak Türkiye'yi dünyanın lider destinasyonları arasına kalıcı olarak yerleştirmeye kararlıyız."

