Mehmet Oktay: "Genel Başkan Yanlış Bilgilendirildi" — Sinpaş Arazisi Açıklaması

Mehmet Oktay: "Genel Başkan Yanlış Bilgilendirildi"

Marmaris önceki dönem belediye başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili açıklamalarının ardından Marmaris'te basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt verdi. Oktay, özellikle Sinpaş arazisiyle ilgili iddiaları tek tek değerlendirdi.

İçmeler bütüncül imar planı içinde

Oktay, 2005 yılına ait imar planına dikkat çekerek, "Ben belediye başkanı olmadan, yani 2019 yılından önce, o tarihten geriye gidecek olursak, 2005 yılında İçmeler Belediyesi tarafından 1985 yılında yapılan mevzi imar planı, 2005 yılı İçmeler imar revizyon planı ile birlikte bu planların içerisine alınmıştır. Dolayısıyla İçmeler bütüncül imar planları içerisinde yer almaktadır. Bunun da bir kez daha altını çizmekte fayda vardır" diye konuştu.

Ruhsatlar ve yanlış bilgilendirmeler

Oktay, özel mülkiyet ve onaylı planı olan alanlarda ruhsat verilmesinin vatandaşın anayasal hakkı olduğunu vurguladı: "Bu süreçte belediyenin de görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak verilen ruhsatlarla ilgili maalesef çok yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır."

Sinpaş’a arazi verilmedi

Genel Başkanın yanlış bilgilendirildiğini savunan Oktay, ilgili arazinin Sinpaş’a verilmediğini belirtti: "Bu arazinin Sinpaş’a verilmesi hatadır; çünkü bu arazi Sinpaş’a verilen bir arazi değildir. Burası Sinpaş öncesinde de başka bir özel firmanın, kendi tapulu ve onaylı imar planı olan bir mülkiyetidir. Ne Marmaris Belediyesi’nden ne de herhangi bir kamu kurumundan verilmiş bir alan söz konusudur."

İmar hakkı artırılmadı

Oktay, imar alanının genişletildiği yönündeki iddiaları reddetti: "Burada imar durumlarının 46 bin metrekareden 275 bin metrekareye çıkarıldığı ifade ediliyor. Bu doğru değildir. Yapılaşma hakkı imar planlarına göre neyse ona göre yapılmıştır. Hatta bizim dönemimizdeki uygulamalar, onaylı planlardaki haklara göre daha azdır."

Dava süreci ve mahkeme kararı

Davalara ilişkin açıklama yapan Oktay, Marmaris Belediyesi’nin davalı konumunda olduğunu söyledi: "Davayı açan Marmaris Belediyesi değildir; tam tersi, Marmaris Belediyesi burada davalı, yani dava açılan kurumdur. Ancak mevcut yönetim genel başkanı da yanlış bilgilendirerek davacıymış gibi bir hava oluşturmaktadır."

Oktay, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesi kararına dikkat çekerek, "Bu dava Marmaris Belediyesi ve yatırımcı tarafından kazanılmıştır. Ancak mevcut yönetim bu gerçeği çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Uyarı: Yanlış bilgilendirme Marmaris’e zarar veriyor

Açıklamasının sonunda Oktay, günlük ve kişisel çıkarlarla yapılan beyanların kente zarar verdiğini söyledi: "Eğer mevcut yönetim bu tutumuna devam eder ve yatırımcı firmaya haksız gerekçelerle engel çıkarırsa, milyarlarca liralık tazminat gündeme gelebilir. Bunun vebalini tüm Marmaris halkı çeker."

Tüm işlemler yasal izinli

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay, inşaat ve patlatma işlemlerine ilişkin olarak da, "Patlatma konusuyla ilgili dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmıştır." dedi.

