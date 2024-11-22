Mehmet Öz, Trump'ın Adaylığının Ardından New York'ta Göründü

Mehmet Öz, Trump'ın Federal Sağlık Kurumuna Aday Gösterilmesinin Ardından New York'ta

Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, ABD'de başkan seçilen Donald Trump tarafından federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterildikten sonra ilk kez New York'taki tıp sempozyumunda görüntülendi.

Trump'ın adaylığı, Öz'ün kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Eğer onaylanırsa, Öz, ABD'deki bu prestijli sağlık kurumunun yönetimini üstlenecek.

New York sempozyumu, sağlık profesyonellerinin bir araya geldiği ve güncel sağlık konularını ele aldığı önemli bir etkinlik olarak biliniyor. Öz'ün bu ortamda yer alması, adaylığı hakkında kamuoyu önünde daha fazla bilgi edinilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın kendisini federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday göstermesinden sonra ilk defa New York'taki tıp sempozyumunda görüldü. Öz, Trump tarafından, ülkenin sağlık bakanlığına bağlı prestijli bir kurumunun başına aday gösterilmesinin ardından, ilk defa Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın kendisini federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday göstermesinden sonra ilk defa New York'taki tıp sempozyumunda görüldü. Öz, Trump tarafından, ülkenin sağlık bakanlığına bağlı prestijli bir kurumunun başına aday gösterilmesinin ardından, ilk defa Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.