Mehmet Salim Ensarioğlu İYİ Parti'den istifa etti!

İYİ Parti'de ard arda gelen istifalara bir yenisi daha eklendi. Mehmet Salim Ensarioğlu partiden istifa ettiğini duyurdu. İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu geçtiğimiz günlerde Şeyh Said tartışmalarının odak noktasında yer almıştı. Ensarioğlu Şeyh Said ile ilgili yaptığı paylaşımla partisinde disiplin kuruluna sevk edilmişti. Son dakika gelişmesi olarak Mehmet Salim Ensarioğlu'nun partiden istifa ettiği duyuruldu.