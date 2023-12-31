Mehmet Şimşek 2024 hedeflerini 6 madde duyurdu: 2024, enflasyonta düşüşün başlayacağı bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024 hedeflerini altı maddede sıraladı. Yeni yılda da devam edecekleri programın olumlu sonuçlarını vurgulayan Şimşek, "2024 yılı, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı bir yıl olacaktır" ifadeleriyle ekonomik hedeflerini paylaştı. Bakan, bu hedeflere ulaşmak için çeşitli politika ve stratejileri hayata geçireceklerini belirtti.

Mehmet Şimşek 2024 hedeflerini 6 madde duyurdu: 2024, enflasyonta düşüşün başlayacağı bir yıl olacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yıl öncesinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 2024 hedeflerini altı maddede sıraladı. 

Bakan Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uyguladığı ekonomik programın 2024'te de kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, gelecek yılın ekonomik beklentilerini açıkladı. 

Şimşek, paylaşımında 2024 yılında yıllık enflasyonda düşüşün başlaması, rezerv yeterliliğinin artması, kur korumalı sistemin sonlanması, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başlaması, bütçe disiplininin tesis edilmesi ve sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlenmesinin beklendiğini belirtti. Bakan, daha müreffeh bir Türkiye için programlarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini ifade etti ve yeni yıl dilekleriyle paylaşımını tamamladı.

İşte Şimşek'in o paylaşımı;

 

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