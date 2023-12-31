Mehmet Şimşek 2024 hedeflerini 6 madde duyurdu: 2024, enflasyonta düşüşün başlayacağı bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yıl öncesinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 2024 hedeflerini altı maddede sıraladı.

Bakan Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uyguladığı ekonomik programın 2024'te de kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, gelecek yılın ekonomik beklentilerini açıkladı.

Şimşek, paylaşımında 2024 yılında yıllık enflasyonda düşüşün başlaması, rezerv yeterliliğinin artması, kur korumalı sistemin sonlanması, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başlaması, bütçe disiplininin tesis edilmesi ve sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlenmesinin beklendiğini belirtti. Bakan, daha müreffeh bir Türkiye için programlarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini ifade etti ve yeni yıl dilekleriyle paylaşımını tamamladı.

İşte Şimşek'in o paylaşımı;