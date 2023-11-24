Mehmet Şimşek'ten Ekonomiye İlişkin Önemli Açıklamalar: Döviz Kuru ve Kur Korumalı Mevduat

Bloomberg yayınına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, uyguladıkları ekonomi politikasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam desteğiyle sonuç vermeye başladığını belirtti. Şimşek, "Ben inanıyorum ki önümüzdeki aylarda özellikle de yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak" dedi.





DÖVİZ KURUNDA HEDEF YOK, CARİ AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR

Şimşek, döviz kuruna ilişkin olarak, bir kur hedeflerinin olmadığını ve dalgalı kur rejimi uyguladıklarını ifade etti. Şimşek, "Burada lira değerli mi, değil mi tartışmasına da prensip olarak girmek istemiyorum. Ama şu bir gerçek; bu sene cari açığa altın hariç bakarsanız, milli gelirin yüzde 1,4'üne denk geliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir cari açık, yani dış borcun milli gelire oranını artırmayan bir cari açık şu anda sağlanmış durumda. Analistler tartışmaları eğer temel göstergeler üzerinden yapacaksa, bu hususu da kaçırmamaları lazım." diye konuştu.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE TALİMATI

Şimşek, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma başlatılması talimatı verdiğini açıkladı. Şimşek, "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi. Şimşek, çalışmanın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütüleceğini belirtti.

YENİ TORBA TEKLİFTE NELER VAR?

Şimşek, Meclis'e sunulan yeni torba teklifte, ekonomiye ilişkin birçok düzenleme olduğunu söyledi. Şimşek, şu maddeleri sıraladı:

• KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

• Banka ve finans kurumlarında 2024 ve 2025'te enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

• KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak.

• İhracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılıyor.

• Torba yasanın detayları arasında, emeklilerin alacakları zam oranlarının yanı sıra esnafın Bağ-Kur prim avantajlarının da yer alması bekleniyor.