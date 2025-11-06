Mehmet Şimşek: Vergi ve Harç Güncellemesi Enflasyon Hedeflerine Göre Yapılabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 bütçelerine ilişkin sunumunda, "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizdedir" dedi.

Komisyonda görüşülen bütçeler ve raporlar

Komisyonda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 2026 bütçeleri ele alındı. Ayrıca TCMB, Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Bankalararası Kart Merkezi Sayıştay raporları da görüşüldü.

Küresel görünüm ve beklentiler

Şimşek, küresel ekonominin belirsizliklere rağmen dirençli ve ılımlı görünümünü koruduğunu belirtip, 2025 ve 2026’da küresel büyümenin uzun dönem ortalamasının altında kalmasına rağmen yüzde 3’ün üzerinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü aktardı. Buna göre, küresel ticaret hacminin 2025’te yüzde 3,6, 2026’da yüzde 2,3 artması bekleniyor; ticaret ortaklarımızın büyümesinin 2024’te yüzde 2,1, 2025 ve 2026’da sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 2,3 olacağı tahmin ediliyor.

Küresel para politikası ve emtia seyrine ilişkin değerlendirme

Dezenflasyon sürecinin sürdüğünü vurgulayan Şimşek, başta FED ve ECB olmak üzere geçen yıl başlayan politika faiz indirimlerinin bu yıl da devam ettiğini, FED’in 2026 sonuna kadar ilave 75 baz puan indiriminin beklendiğini söyledi. Ayrıca enerji fiyatlarının ılımlı seyrinin devamının olumlu bir etken olduğunu, enerji hariç emtia fiyatlarının ise artmasının öngörüldüğünü ve bunun Türkiye için genel olarak daha olumlu bir konjonktür yaratacağını ifade etti.

Rezervler, KKM ve TL mevduat

Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğinin sağlandığını belirten Şimşek, 2023 Mayıs ayına göre brüt rezervlerin 87 milyar dolar, swap hariç net rezervlerin ise 112,6 milyar dolar arttığını açıkladı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) çıkışını başarıyla yönettiklerini belirterek, 24 Ekim 2025 itibarıyla bakiyenin 171 milyar liraya gerilediğini ve yıl sonunda 5 milyar liranın altına inmesinin beklendiğini söyledi. TL ile ilgili güvenin artması sonucu TL’nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 59,8 seviyesine yükseldi.

Cari denge ve risk primi

Programla birlikte cari açığın endişe kaynağı olmaktan çıkarıldığı vurgulandı: 2023 ortasında yüzde 5 olan yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranı 2024’te yüzde 0,8 oldu; 2025 ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 1,3 seviyesinde olan oranın OVP döneminde ortalama yüzde 1,2 ile sürdürülebilir seviyelerde kalması öngörülüyor. Cari dengedeki iyileşmeyle 2023 Haziranında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının 2025 sonunda yaklaşık yüzde 17'ye gerilemesi bekleniyor.

Finansal istikrarın güçlenmesiyle risk algısının düştüğünü belirten Şimşek, program öncesi 700 baz puana kadar yükselen risk priminin 250 baz puanın altına gerilediğini, ülke kredi notunun S&P ve Fitch tarafından 2'şer, Moody’s tarafından 3 kademe yükseltildiğini söyledi.

Dezenflasyon süreci ve vergi politikası

Şimşek, dezenflasyonun dönemsel yavaşlamalara rağmen sürdüğünü belirterek, yıllık enflasyonun ekimde geçen yılın aynı ayına göre 15,7 puan azalarak yüzde 32,9’a gerilediğini hatırlattı. Sıkı para politikası, destekleyici maliye politikası, yönetilen fiyatların hedeflerle uyumlu belirlenmesi, arz yönlü tedbirler ve sosyal konut projelerinin dezenflasyonu destekleyeceğini belirtti ve tekrar etti: "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizdedir".

İstihdam, büyüme ve bütçe disiplini

OVP döneminde büyümenin dezenflasyonu desteklemesi beklendiğini söyleyen Şimşek, istihdamın program döneminde 1,1 milyon kişi arttığını, işsizlik oranının işgücüne katılımın zayıf seyretmesinden dolayı tek hanede kaldığını belirtti. Emek yoğun sektörlerde üretimi canlandırmak ve istihdamı korumak için reel sektöre yönelik desteklerin sürdüğünü aktardı. Deprem harcamalarına rağmen bütçe disiplininin tesis edildiğini ve sürdürüleceğini vurguladı.

Şimşek, aldıkları tedbirlerle 2023’te milli gelire oranla sınırladıkları bütçe açığını yüzde 5,1'den 2024'te yüzde 4,7'ye düşürdüklerini, 2025 yılında bu oranın yüzde 3,6 olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. OVP’de geçen yıl öngörülen yüzde 3,1 tahminindeki yukarı yönlü revizyonun temel nedeninin bazı vergi gelirlerinin beklentilerin altında kalması olduğunu belirtti.

Tasarruf tedbirleri ve denetimler

Kamu tasarruf tedbirleri kapsamında izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım mekanizmasının güçlü şekilde uygulandığını söyleyen Şimşek, Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi ile 257 kamu idaresinin yakından takip edildiğini ve bin 958 harcama biriminde denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Vergi düzenlemeleri ve gelir politikası

Gelir politikasının adalet, etkinlik ve kayıt dışılıkla mücadele ekseninde belirlendiğini söyleyen Şimşek, program döneminde hayata geçirilen başlıca düzenlemeleri şöyle sıraladı: Kurumlar vergisi oranını 5 puan artırarak yüzde 25’e yükseltmek; Yap-İşlet-Devret ve KÖİ projeleri ile banka ve finans kurumları için kurumlar vergisinde 10 puan artış; banka ve diğer finansal kuruluşların finansal faaliyet harçlarını yüzde 50 yükseltme; çok uluslu şirketlere ilk kez yüzde 15, yurt içindeki şirketlere yüzde 10 asgari kurumlar vergisi uygulaması; şirketlerin taşınmaz satışlarındaki yüzde 50 kazanç istisnasının kaldırılması; iştirak hissesi satış kazancı istisnasının yüzde 50’ye düşürülmesi; kâr paylarındaki gelir vergisi stopajının yüzde 15’e yükseltilmesi; yatırım fon ve ortaklıklarının gayrimenkul kazançlarının yüzde 10 asgari kurumlar vergisine tabi tutulması; yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerine yüzde 8 ÖTV; silah ruhsat harçlarının yüzde 100 artırılması; işlenmiş vadeli altın ithalatını KKDF’ye tabi tutma; 2025 Eylül itibarıyla vadeli mevduatların yüzde 95’ini oluşturan 6 aya kadar vadeli mevduat gelirleri ile yatırım fonlarında stopaj oranını yüzde 17,5’e yükseltme.

Dolaysız vergiler ve vergi yükü hedefleri

Vergi istisna ve muafiyetleri azaltma yönündeki düzenlemelerle vergi harcamalarının milli gelire oranının 2025 için yüzde 5,1, 2026’da yüzde 4,7 ve OVP dönemi sonunda yüzde 4,1 seviyesine indirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payını 2026’da yüzde 38,3'e çıkarma hedefiyle dolaylı vergilerin payının yüzde 61,7’ye inmesi planlanıyor.

Türkiye’nin genel vergi yükünün yapılan hesaplamalarda yüzde 23,5 olduğu, OECD ortalamasının yüzde 33,9 olduğu; Türkiye’de dolaylı vergi yükünün yüzde 10,7, dolaysız vergi yükünün yüzde 12,8 seviyesinde bulunduğu ve dolaysız vergilerde OECD ülkeleri arasında en düşük yükler arasında yer aldığı vurgulandı.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ilerleme

Şimşek, kayıt dışıyla mücadelede alınan tedbirleri anlatarak saha denetimleri ve hasılat tespiti uygulamalarının sonuç verdiğini söyledi: 2024’te 1 milyon 125 bin saha denetimi, 2025’in ilk 9 ayında ise 1 milyon 110 bin denetim yapıldığını; 2024 yasasıyla getirilen hasılat tespiti uygulamasının bu yıl fiilen hayata geçirilmesi kapsamında yılın ilk 9 ayında 253 bin denetim gerçekleştirildiğini aktardı.

Beyanname sayılarında önemli artışlar sağlandığını belirten Şimşek, kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlara ilişkin beyanname sayısının 2024’te yüzde 24 artışla 2 milyon 248 bin olduğunu, hesaplanan verginin iki katına çıktığını ve bu yıl 473 bin mükellefin ilk kez beyanname verdiğini söyledi. Gelir vergisi beyanname sayıları 2022’de 3,8 milyon, 2023’te 4,4 milyon, 2024’te ise 5 milyon olarak gerçekleşti.

Faiz harcamaları, borç stoku ve çevirme oranı

Deprem harcamaları nedeniyle artan borçlanma ihtiyacına rağmen kamu borçluluğunun düşük kaldığını belirten Şimşek, faiz harcamalarının milli gelire oranının 2025’te yüzde 3,3, 2026’da yüzde 3,5 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini; azalan deprem harcamaları ve iyileşen faiz dışı dengeyle bu oranın 2027’de yüzde 3,4 ve 2028’de yeniden yüzde 3,3 seviyesine gerilemesinin öngörüldüğünü söyledi.

AB tanımlı genel yönetim borç stokunun 2024’te yüzde 23,6 olduğunu, 2025 ikinci çeyreğinde ise yüzde 24,1 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. İç borç çevirme oranının 2024’te yüzde 133,1 olduğunu, bu yıl için yüzde 132,5 seviyesinde tamamlanmasının öngörüldüğünü; OVP’de öngörülen iyileşmeyle 2026’da bu oranın yüzde 106'ya, dönem sonunda da yüzde 100'ün altına düşürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Uluslararası finansman ve yatırım destekleri

2025’te uluslararası sermaye piyasalarından toplam 13 milyar dolar finansman sağlandığını, proje ve program finansmanı kapsamında çok taraflı yatırım bankalarından altyapı ve diğer alanlara yönelik yaklaşık 13,6 milyar dolar uzun vadeli ve uygun koşullu finansman sağlandığını bildirdi. Ar-Ge, yatırım ve üretimi desteklemek için 2025’te 693,6 milyar lira, 2026’da 836 milyar lira vergi harcaması öngörüldüğünü belirtti.

İstihdamı koruma ve sektör destekleri

İstihdamı korumaya yönelik tedbirler kapsamında İstihdamı Koruma Destek Programı ile tekstil, giyim, deri ve mobilya gibi sektörlerde istihdamını koruyan işletmelere çalışan başına aylık 2 bin 500 lira prim desteği sağlandığını, imalat sanayiye yönelik ilave destek paketleri üzerinde çalışıldığını söyledi.

Tarım ve esnaf destekleri

2026 yılı tarımsal destek programları, yatırım ödenekleri ve krediler için 626 milyar lira kaynak ayrıldığını, tarım sektörüne yönelik 2026’da vazgeçilecek vergi tutarının 262,3 milyar lira olduğunu açıkladı. 1,1 milyon çiftçiye 746 milyar lira kredi bakiyesi ile 2025 ilk 9 ayında 144 milyar lira Hazine faiz/kâr payı desteği sağlandığını; 780 bin esnaf ve sanatkâra 282 milyar lira kredi bakiyesi ile 2025 ilk 9 ayında 49 milyar lira Hazine faiz desteği verildiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026 bütçe teklifi

Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 kesin hesabına ilişkin özet bilgileri paylaşarak, 2024 yılı için 4,67 trilyon lira olan Bakanlık bütçesinin 4,55 trilyon lirası kullanıldığını, bunun yaklaşık yüzde 1’ine tekabül eden 40 milyar lira'nın Bakanlık hizmetlerinde kullanıldığını belirtti. Gelir İdaresi Başkanlığı bütçesinin 37,3 milyar lira olup 36,9 milyar lirası kullanıldı; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçesi 405 milyon lira olup 280,8 milyon lirası kullanıldı; Türkiye İstatistik Kurumu bütçesi 3,5 milyar lira olup 3,2 milyar lirası kullanıldı.

Bakanlığın 2026 bütçe teklifinin toplam 8,84 trilyon lira, faiz hariç 6,1 trilyon lira olduğunu, teklifin yaklaşık yüzde 1,3’üne tekabül eden 77,8 milyar lira'nın Bakanlık hizmetleri için öngörüldüğünü; Gelir İdaresi Başkanlığı için 70,6 milyar lira, Özelleştirme İdaresi için 474,7 milyon lira ve Türkiye İstatistik Kurumu için 6,7 milyar lira ödenek teklif edildiğini açıkladı.

Komisyon görüşmeleri, Şimşek'in konuşmasının ardından diğer parti sözcülerinin konuşmalarıyla devam etti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, "VERGİ VE HARÇLARDAKİ GÜNCELLEMENİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI YERİNE ENFLASYON HEDEFLERİNİ DİKKATE ALARAK BÜTÇE İMKÂNLARI DOĞRULTUSUNDA DAHA DÜŞÜK ORANDA YAPILMASI DA GÜNDEMİMİZDEDİR" DEDİ.