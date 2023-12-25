Mehmet Şimşek yeni düzenlemeyi duyurdu: Yüzde 25 sınırı kalkıyor

Mehmet Şimşek, Hazine Bakanı olarak ev sahiplerine müjdeyi verdi. Kiracılarla ev sahipleri arasında anlaşmazlığa yol açan yüzde 25'lik kirada artış limiti ortadan kalkıyor. Bu haber ev sahiplerinin yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Öte yandan kiracılar için ise aynı durum söz konusu olmayabilir.

Mehmet Şimşek yeni düzenlemeyi duyurdu: Yüzde 25 sınırı kalkıyor
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Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira artışı gerilimi sıklıkla gündemde yer alan olaylardan biri. Kira fiyatlarındaki fahiş artış oranları kiracıların yaşam standartlarını olumsuz etkilemesi gündemin sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Bu konuya ilişkin Sözcü yazarı Nedim Türkmen'den bir iddia ortaya atıldı. Türkmen'in iddiası ev sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber olurken kiracıların ise üzen bir gelişme olarak adlandırılabilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasının temsilcileriyle kapalı bir toplantı yaptı. Toplantıda, ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren bir konu gündeme geldi. Nedim Türkmen, bugünkü yazısında, Şimşek'in toplantıda kira zammı sınırının yüzde 25'ten kaldırılacağını açıkladığını iddia etti. Türkmen, bu iddiasını "Toplantıda bulunan üç arkadaşımdan aldığım bilgilerdir" diyerek duyurdu. Belirtilen habere ilişkin notlar ise şu şekilde:

"Konut kiralamalarında kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak." 

"Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz."

Türkmen'in iddiasına göre yapılan toplantıda bu notlar yer aldı.

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