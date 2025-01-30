Mehmetçik'in Aden Körfezi'ndeki Görev Süresi Uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, 10 Şubat 2025'ten itibaren bir yıl daha uzatılması için Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Tezkerenin Gerekçeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan tezkerede, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıklarında yaşanan deniz haydutluğu ile silahlı soygun eylemleri için 2008-2021 yılları arasında alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları hatırlatıldı. Tezkere ile TBMM'nin 10 Şubat 2009 tarihli kararına dayanarak, TSK unsurlarının söz konusu bölgede görev yapmasının bir yıllık süresinin son olarak 17 Ocak 2024 tarihinde bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Güvenlik ve İşbirliği Vurgusu

Tezkere metninde, TSK deniz unsurlarının bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafaza edilmesi, uluslararası toplumla yürütülen deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle mücadele harekâtlarına katılımı gibi hedeflerin bulunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bölgede yapılan insani yardım faaliyetlerine destek sağlanmasının önemi de belirtildi.

Uluslararası İşbirliğine Davet

Tezkerede, Türkiye'nin deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadelede uluslararası iş birliğine verdikleri önemin altı çizilerek, BM, NATO, Avrupa Birliği ve Uluslararası Denizcilik Teşkilatı bünyesindeki çalışmalara aktif katılım sağlandığı kaydedildi. Somali Açıklarında Deniz Haydutluğuyla Mücadele Temas Grubu’nun kurucu üyesi olduğu da hatırlatıldı.

komutanlık Geçmişi

Türkiye, 2009-2016 yılları arasında NATO'nun Okyanus Kalkanı Harekatı'na katılırken, 2009 yılından beri Birleşik Görev Kuvveti-151 içinde yer almış ve 6 kez CTF-151 Komutanlığı görevini üstlenmiştir.

Uluslararası Sorumluluklar ve Gelecek Hedefleri

Tezkere, uluslararası barış ve istikrarı tehdit eden deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadelede Türkiye'nin etkin rol oynamayı sürdüreceğini ifade etti. Türkiye'nin bu süreçte uluslararası ve milli sorumluluklarının gereğini yerine getireceği ve uluslararası anlaşmalara uygun operasyonlar yürütmeye devam edeceği bilgisi verildi.