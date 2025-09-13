Mehmetçik İran Sınırında 6,7 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirdi

MSB: 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, İran sınırındaki devriyede 6 bin 700 gram uyuşturucu ele geçirdi; madde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:44
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı tarafından İran sınırındaki devriye faaliyetinde 6 kilo 700 gram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, "6'ncı Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından İran hudut hattında icra edilen devriye faaliyetinde iki çanta içerisinde 6 bin 700 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

