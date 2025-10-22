Mehmetçik Kosova'da Eğitime Teknolojik Destek Sağladı

Prizren'de düzenlenen törenle bir sınıf yeni eğitim araçlarıyla donatıldı

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, sivil asker işbirliği kapsamında Prizren şehrindeki Leke Dukagjini İlkokulunda bir sınıfa teknolojik malzeme ve mefruşat desteği sağladı.

Açılış törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan ile ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Angılı, Kosova'nın Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kosova'nın başarı ve sorunlarını Türkiye'nin başarıları ve sorunları olarak gördüklerini" söyledi ve ekledi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tecrübesinden bizim bildiğimiz böyle bir devletin inşası ancak güçlü ve başarılı yeni nesillerin yetiştirilmesinden yani eğitimden geçer."

Albay Harun Elitaş ise iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde eğitim alanına desteklerinin süreceğini belirterek, "Eğitim toplumların geleceğidir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin daha modern ve donanımlı ortamda eğitim alabilmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Teknolojik malzeme ve mefruşat desteğimizin sizlere faydalı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Laura Kabashi, Türk askerinin desteğiyle bir sınıfın yeni eğitim araçlarıyla donatıldığını vurgulayarak bu desteğin öğrencilerin bilgi ve gelişim yolculuğuna katkı sağlayacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından davetliler projenin açılış kurdelesini kesti ve yeni donatılan sınıfı gezdi.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapıyor.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren şehrindeki Leke Dukagjini İlkokulunda bir sınıfa teknolojik malzeme ve mefruşat desteği sağladı.