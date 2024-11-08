Mehmetçik'ten Kosovalı Askerlere Cobra Zırhlı Araç Eğitimi

Türk Askerleri FSK Askerlerine Cobra Eğitimi Verdi

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine Türk taktik tekerlekli zırhlı araç "Cobra"'nın güvenli ve etkin kullanımına yönelik eğitim düzenledi.

Eğitim Detayları

FSK’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk askerleri tarafından verilen eğitimin, Kosovalı askerlerin askeri kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği vurgulandı. Ayrıca eğitim, teorik ve pratik yöntemler kullanılarak sunuldu.

Kosova Güvenlik Gücü'nün Tarihçesi

Kosova Güvenlik Gücü, 2009 yılında kriz yönetim operasyonlarını sağlamak ve sivil savunma faaliyetlerinde görev almak amacıyla kurulmuştur. 2018’de uygulanan yasal değişikliklerle, bu süreç silahlı kuvvetlere dönüşmeye başlamıştır ve dönüşüm sürecinin yaklaşık on yıl sürmesi beklenmektedir.

Türk Askerlerinin Rolü

1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüşüm sürecine aktif katılım sağlıyor. Ayrıca, Kosova Güvenlik Gücü'nün askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü yer almaktadır.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine Türk taktik tekerlekli zırhlı araç "Cobra"nın güvenli ve etkin kullanımına yönelik eğitim verildi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine Türk taktik tekerlekli zırhlı araç "Cobra"nın güvenli ve etkin kullanımına yönelik eğitim verildi.