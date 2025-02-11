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Meke Gölü'nü Kurtarmak İçin Can Su: Karapınar Projesi Başladı

Meke Gölü, kuraklık nedeniyle sorun yaşarken, Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi devreye girdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:34
Meke Gölü'nü Kurtarmak İçin Can Su: Karapınar Projesi Başladı

Dünyanın Nazar Boncuğu Meke Gölü Can Suyuna Kavuşuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nü kurtarmak için önemli bir adım atarak Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin ilk aşamasını tamamladı.

Kuraklık ve İklim Değişikliğine Çözüm

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Konya Karapınar'da bulunan ve "dünyanın nazar boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü'nün, iklim değişikliği ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. 2020 yılından bu yana yürütülen projelerle gölün kurtarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların etkileyici sonuçları alınmaya başlandı.

İlk Aşama Tamamlandı

2021 yılında inşasına başlanan tesisin ilk aşamasında elde edilen bilgiler, Karapınar'ın su arıtma kapasitesinin artırılmasını sağlayacak. İkinci aşama tamamlandığında ise Meke Gölü ve çevresi yeniden canlanacak.

Açıklamada, ilk aşamada arıtılan atık suların ileri biyolojik arıtma sistemleri ile daha temiz hale getirileceği belirtildi. Ayrıca, inşaatı süren 8,5 kilometrelik iletim hattı tamamlandığında, tesisin ürettiği arıtılmış suyun Meke Gölü'ne taşınacağı ifade edildi.

Ödenek Bilgileri ve Bakanlık Açıklamaları

Karapınar Atık Su Arıtma Tesisinin ilk etabı için İLBANK’tan toplam 14 milyon 937 bin 562 liralık bir ödenek tahsis edildiği belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Meke Gölü'nün yeniden hayat bulacağını ve yıllık 2,5 milyon metreküp su arıtacağını vurguladı.

"Nazar boncuğumuz Meke Gölü, can suyuna kavuşuyor," diyen Kurum, proje ile birlikte hem gölün eski güzelliğine kavuşacağını hem de bölgedeki su sorununa çözüm getireceklerini belirtti.

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