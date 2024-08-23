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Mekke ve Medine'deki Türk Okulları 2024-2025 Eğitim Döneminde Yeniden Açılacak

MEB, Suudi Arabistan'daki Türk okullarının 2024-2025 eğitim yılında yeniden açılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:53
Mekke ve Medine'deki Türk Okulları 2024-2025 Eğitim Döneminde Yeniden Açılacak

Mekke ve Medine'deki Türk Okullarının Açılışı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirlerinde bulunan Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde tekrar faaliyete geçeceğini açıkladı.

Kapanma Süreci ve Yeniden Açılış

Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda, Suudi Arabistan hükümetinin almış olduğu karar doğrultusunda, başkent Riyad ve diğer bölgelerde Türk okullarının 2020-2021 eğitim yılı itibarıyla kademeli olarak kapatıldığı hatırlatıldı.

Diplomatik girişimlerin yanı sıra, Türkiye'nin ilgili resmi makamlarıyla gerçekleştirilen görüşmeler, Suudi Arabistan'daki bazı Türk okullarının yeniden açılmasına katkı sağladı.

Öğrenci Kabul Süreci Başladı

Yapılan açıklamada, Mekke ve Medine'deki Türk okullarının açılma kararı, iki ülke yetkililerinin temasları sonucunda alındığı belirtildi. Söz konusu okullara öğrenci kabulleri ve diğer ilgili işlemler için hazırlıkların başladığı ifade edildi. Sonuç olarak, MEB'in çalışmaları ile Türk okullarının bu iki tarihi şehirde yeniden eğitim vermesi bekleniyor.

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