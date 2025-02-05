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Meksika, ABD Sınırına Ek Asker Konuşlandırıyor

Meksika, ABD ile yapılan anlaşmanın ardından sınırına ek asker göndermeye başladı. Güvenlik önlemleri artırılıyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 02:01
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 02:01
Meksika, ABD Sınırına Ek Asker Konuşlandırıyor

Meksika, Gümrük Vergisi Durdurma Kararının Ardından Asker Gönderiyor

Meksika, ABD'nin sınır güvenliğini artırma karşılığında getirilen gümrük vergisini bir ay süreyle durdurmasının ardından, sınırına ek asker konuşlandırma sürecini gerekli görerek başlattı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Muhafız ve ordu mensuplarının sınırda konuşlanmaya başladığını duyurdu. Sheinbaum, güvenlik sorunlarının "diğer bölgeler kadar problemli olmadığı" ifade ederek, bu askeri konuşlanmanın ülkenin genel güvenliğini zayıflatmayacağını belirtti.

Meksika ordusunun yaptığı açıklamaya göre, fentanil ve diğer uyuşturucuların yanı sıra ABD'ye yasa dışı göç akışını durdurmak ve ateşli silah girişini önlemek amacıyla sınırda konuşlandırılan birliklere destek vermek için asker konuşlandırılacak. Bu bağlamda, Ulusal Muhafız ekiplerinden 6 bin 310 ve ordudan 2 bin 700asker, Baja California, Sonora, Chihuahua ve Tamaulipas gibi eyaletlerde görevlendirildi.

Gümrük Vergileri ve Anlaşma Süreci

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Trump, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ile telefonda yaptığı görüşmenin ardından, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması halinde bu gümrük vergisini bir ay süreyle durdurduğunu bildirmişti. Ayrıca, Kanada'ya yönelik olarak belirlenen gümrük vergilerinin de 30 günlük bir süre için durdurulduğunu açıkladı.

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