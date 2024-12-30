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Meksika'da 11 Mezarda 15 Ceset Bulundu: Sınırda Uyuşturucu Çatışması İzleri

Meksika'nın Chiapas eyaletinde 11 mezarda 15 erkek cesedi bulundu. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:35
Meksika'da 11 Mezarda 15 Ceset Bulundu: Sınırda Uyuşturucu Çatışması İzleri

Meksika'nın Chiapas Eyaletinde Korkunç Bulgu

Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde, 11 mezarda 15 erkek cesedi bulunması, bölgedeki tansiyonun ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Vali Açıklama Yaptı

Chiapas Valisi Eduardo Ramírez Aguilar, eyaletin Guatemala sınırına yakın La Concordia kasabasındaki iki farklı arazideki mezarların tespit edildiğini duyurdu. Bu mezarlarda bulunan cesetlerin durumunun, bölgede devam eden uyuşturucu karteli çatışmalarının bir sonucu olabileceği ifade ediliyor.

Gözaltılar İlgili

Aguilar, aynı zamanda olaya ilişkin olarak 4 kişiyi gözaltına aldıklarını belirtti. Bu şahısların, olayla bağlantılı olarak silah ve uyuşturucu taşıdıkları iddia ediliyor.

Önceki Buluntular

Chiapas Başsavcısı Jorge Luis Llaven Abarca, bir hafta önce La Concordia yakınlarında Emiliano Zapata kasabasında farklı bir mezarda yanmış cesetlerin bulunduğunu açıklamıştı. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini arttırıyor.

Meksika'nın güneyi, sık sık uyuşturucu kartelleri arasında yaşanan çatışmalara sahne olurken, yeni bulunan cesetler, bu sorunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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