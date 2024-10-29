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Meksika'da Antik Maya Şehri Keşfedildi

Yucatan Yarımadası'ndaki yağmur ormanlarında antik Maya uygarlığına ait bir şehir kalıntısı bulundu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 15:47
Meksika'da Antik Maya Şehri Keşfedildi

Meksika'da Antik Maya Şehri Bulundu

Arkeologlar, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndaki yağmur ormanları arasında, antik Maya uygarlığına ait "Valeriana" adını verdikleri bir şehrin kalıntılarını tespit etti. Bu keşif, LiDAR (Işık Algılama ve Mesafe Belirleme) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildi.

LiDAR Tekniği ile Yapılan Keşif

Uzaktan algılama ve görüntüleme teknolojisi olan LiDAR, Campeche eyaletindeki gür ormanın altındaki yapıları haritalamak için lazer ışınları kullanarak çeşitli nesnelerin mesafelerini ölçmeyi sağladı. Bu sayede, Maya uygarlığına ait tarım alanları, spor sahası, amfiteatr ve piramit benzeri yapılar bulundu.

Arkeologların Yorumları

Araştırmanın bir yazarı Luke Auld-Thomas, keşfedilen alanın Edinburgh büyüklüğünde olduğunu ve bu devasa antik şehrin MS 750 ile 850 yılları arasında 30-50 bin kişiye ev sahipliği yapmış olabileceğini belirtti. Diğer bir araştırmacı olan Profesör Marcello Canuto ise, şehrin çöküş nedenini tam olarak bilmediklerini, ancak iklim değişikliğinin önemli bir faktör olabileceğini vurguladı.

Maya Uygarlığı Hakkında

Maya uygarlığı, Meksika'nın güneydoğusundan Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan geniş bir yelpazede hüküm sürmüştü. Tarihi M.Ö. 400'lü yıllara kadar uzanan bu uygarlık, M.Ö. 600'de yükselişe geçmiş ve M.S. 250-900 yılları arasında altın çağını yaşamıştır. Maya şehirlerinde yapılan araştırmalar, bu uygarlığın astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri düzeyde bir bilgi birikimine sahip olduğunu göstermektedir.

Bu keşif hakkında daha fazla bilgi, "Antiquity" dergisinde yayımlandı.

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