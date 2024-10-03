Meksika'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Kamyonete Açılan Ateş: 6 Ölü

Meksika'da Düzensiz Göçmenlere Yönelik Silahlı Saldırı

Meksika'nın Chiapas eyaletinde, Guatemala sınırında düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonete ateş açılması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Olay, uluslararası göçmenlerin sıkça kullandığı bölgede gerçekleşti.

Olayın Detayları

Meksika Savunma Bakanlığı, araçta bulunan 33 düzensiz göçmenin Mısır, Nepal, Küba, Hindistan ve Pakistan uyruklu olduğunu açıkladı. Ateş açma olayının ardından, 2 Meksika askerinin kamyonete ateş ettiği bildirildi. Olayda yaralanan 10 kişinin tedavi altında olduğu kaydedildi.

Soruşturma ve Askerlerin Görevden Alınması

Yetkililer olayla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtirken, ateş açan 2 askerin görevden alındığı bilgisini paylaştı. Olayın daha fazla detayları ve kamyonette silah bulunup bulunmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.