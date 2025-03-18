Meksika'da Eş Zamanlı Silahlı Saldırıda 5 Asker Hayatını Kaybetti

Meksika'da Silahlı Saldırı: 5 Askere Kayıp Verildi

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı silahlı saldırılar sonucunda 5 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, saldırılar Guadalupe de Lerma ve Chilchota kasabalarında meydana geldi. Suç örgütleri, belirlenen hedefleri olan askerleri hedef alarak büyük bir saldırı düzenledi.

Olayın hemen ardından, yetkililer bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı ve şu ana kadar 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Michoacan eyaleti yönetimi, saldırganların yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Aynı zamanda, Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan ön incelemelere dayanarak, saldırılardan Jalisco karteline bağlı grupların sorumlu olduğu değerlendiriliyor.