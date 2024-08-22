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Meksika'da Hakimlerden Süresiz Grev: Yargı Reformuna Tepki

Meksika'da hakimler, Devlet Başkanı Obrador'un yargı reformuna karşı süresiz grev başlattı. Bu durum, anayasal krizin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:42
Meksika'da Hakimlerden Süresiz Grev: Yargı Reformuna Tepki

Meksika'da Hakimlerin Süresiz Grevi

Meksika'daki hakimler, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un önerdiği yargı reformuna tepki olarak süresiz greve başladı. Bu reform, Obrador'un "ülkedeki güçlü kişilerin insafına bırakılan yargının temizlenmesi" olarak tanımladığı bir düzenleme.

Reformun Getirdikleri ve Hakimlerin Tepkisi

Yargıçlar, bu reformun hayata geçmesi sonrasında karşıt görüşlerini dile getirdi. Hakim Juana Fuentes Velazquez, grevi "meşru bir direniş eylemi" olarak tanımladı ve süresiz grevin başladığını açıkladı. Velazquez, ülkede eşine az rastlanır bir anayasal krize sürüklendiğini belirterek, "Bu durum durdurulmazsa sosyal yapıda derin yaralar bırakabilir," ifadelerini kullandı.

Mahkemelerin Faaliyetleri Askıya Alındı

21 Ağustos itibarıyla, ülke genelindeki mahkemelerin yalnızca "acil" davalar için faaliyetlerine devam edeceği duyuruldu. Velazquez, reformun hem adaleti hem de ülkenin genel istikrarını tehdit ettiğini öne sürdü.

Hakimlerin Talepleri ve Reformun İçeriği

Hakimlerin grevi, reform iptal edilene kadar devam edecek veya Kongre, ortak bir karara varana kadar sürecek. Önerilen yargı reformu, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini, adayların ise Kongre ve yargı tarafından belirlenmesini içeriyor.

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