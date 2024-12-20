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Meksika'da Hapishane İsyanında 2 Mahkum Öldü!

Meksika'nın Tabasco eyaletindeki hapishanede çıkan isyan sonucu 2 mahkum hayatını kaybetti ve birçok yaralı bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 06:00
Meksika'da Hapishane İsyanında 2 Mahkum Öldü!

Meksika'daki Hapishane İsyanı Kanlı Bitti

Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Creset kentindeki bir hapishanede çıkan isyanda 2 mahkum yaşamını yitirdi. Olayın çıkış nedeni, bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi olarak belirlendi.

Şiddet Olayları ve Güvenlik Operasyonu

Yerel basında yer alan haberlere göre, Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez, olayların bu nakiller nedeniyle patlak verdiğini ve cezaevinde güvenliği sağlamak amacıyla polis operasyonları düzenlendiğini bildirdi. İsyan sırasında mahkumların çeşitli mobilya ve çöpleri ateşe verdiği öğrenildi.

Güvenlik Güçleri Tarafından Ele Geçirilen Materyaller

Operasyon esnasında çok sayıda silah, kesici alet ve patlayıcı madde ele geçirildi. İsyanın ardından mahkum yakınları, bilgi almak için cezaevi önünde toplandı.

Bu üzücü olay, Meksika'daki cezaevi sistemindeki sorunları bir kez daha gündeme getirirken, ölen mahkumların ailelerine taziye dileklerimizi iletiyoruz.

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