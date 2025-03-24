Meksika'da Jalisco Karteli Elebaşı Jose Gregorio Gözaltına Alındı

Meksika'da güvenlik güçleri, Jalisco kartelinin elebaşı Jose Gregorio'yu gözaltına aldı. Operasyon detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 21:04
Meksika'da Jalisco Karteli Elebaşı Jose Gregorio Gözaltına Alındı

Meksika'da Jalisco Karteli Elebaşı Gözaltında

Meksika güvenlik güçleri, uyuşturucu kaçakçılığı konusunda ciddi bir darbe daha vurdu. Jalisco kartelinin önde gelen elebaşlarından Jose Gregorio, başkent Meksiko'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Yerel basında yer alan haberlere göre, Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) liderlerinden 43 yaşındaki Gregorio, ulusal muhafızlar tarafından tespit edilerek yakalandı. Yetkililerin yaptığı açıklamada, operasyonun, Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik aylar süren çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon sırasında, güvenlik güçleri, eğitim kamplarında insanları silah altına almakla görevli bir grubun operatörlerinden biri olan Gregorio'yu gizli gözetim altında yakaladı. Gözaltına alınırken yanında bir kadın da bulunduğu kaydedildi.

Ortak Çalışma ile Yapılan Operasyon

Açıklamada, operasyonda Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Federal Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ulusal İstihbarat Merkezi'nin ortak çalışmasının yer aldığı vurgulandı.

Jose Gregorio’nun Geçmişi

Gregorio, GEDDRI adlı özel bir suikast timinin lideri olarak biliniyor ve küçük yaştaki çocukları silah altına almasıyla tanınıyor. Ayrıca, Teuchitlan kentindeki Izaguirre Çiftliği'nde bulunan çok sayıda cesedin de sorumlusu olarak gösteriliyor. Gözaltına alınan Gregorio, yüksek güvenlikli bir hapishaneye gönderildi.

Gelecek Bilgiler

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından, Gregorio'ya ilişkin kamuoyuna daha fazla bilgi verilmesi planlanıyor.

CJNG Hakkında

Cartel Jalisco Nueva Generacion, Meksika'daki en güçlü ve tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul ediliyor. 1990'ların başında ABD'de eroin satışıyla suç faaliyetlerine başlayan Nemesio Oseguera Cervantes (bilinen adıyla "El Mencho") tarafından kurulan bu kartel, zamanla Meksika'nın en güçlü suç örgütlerinden biri haline geldi.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Uzman Onbaşı Hayatını Kaybetti
2
Maltepe'de Gece Kuyumcu Soygunu: 2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
3
Trump, Ukrayna ile Nadir Toprak Elementleri Anlaşması İçin Tarih Verdi
4
BM: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonucu 124 Bin Kişi Yerinden Edildi
5
Meksika'da Jalisco Karteli Elebaşı Jose Gregorio Gözaltına Alındı
6
Tunus, BM'nin Libya Çabalarına Desteğini Vurguladı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST Nesli Geleceği Aydınlatıyor

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı