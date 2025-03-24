Meksika'da Jalisco Karteli Elebaşı Jose Gregorio Gözaltına Alındı

Meksika'da Jalisco Karteli Elebaşı Gözaltında

Meksika güvenlik güçleri, uyuşturucu kaçakçılığı konusunda ciddi bir darbe daha vurdu. Jalisco kartelinin önde gelen elebaşlarından Jose Gregorio, başkent Meksiko'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Yerel basında yer alan haberlere göre, Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) liderlerinden 43 yaşındaki Gregorio, ulusal muhafızlar tarafından tespit edilerek yakalandı. Yetkililerin yaptığı açıklamada, operasyonun, Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik aylar süren çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon sırasında, güvenlik güçleri, eğitim kamplarında insanları silah altına almakla görevli bir grubun operatörlerinden biri olan Gregorio'yu gizli gözetim altında yakaladı. Gözaltına alınırken yanında bir kadın da bulunduğu kaydedildi.

Ortak Çalışma ile Yapılan Operasyon

Açıklamada, operasyonda Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Federal Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ulusal İstihbarat Merkezi'nin ortak çalışmasının yer aldığı vurgulandı.

Jose Gregorio’nun Geçmişi

Gregorio, GEDDRI adlı özel bir suikast timinin lideri olarak biliniyor ve küçük yaştaki çocukları silah altına almasıyla tanınıyor. Ayrıca, Teuchitlan kentindeki Izaguirre Çiftliği'nde bulunan çok sayıda cesedin de sorumlusu olarak gösteriliyor. Gözaltına alınan Gregorio, yüksek güvenlikli bir hapishaneye gönderildi.

Gelecek Bilgiler

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından, Gregorio'ya ilişkin kamuoyuna daha fazla bilgi verilmesi planlanıyor.

CJNG Hakkında

Cartel Jalisco Nueva Generacion, Meksika'daki en güçlü ve tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul ediliyor. 1990'ların başında ABD'de eroin satışıyla suç faaliyetlerine başlayan Nemesio Oseguera Cervantes (bilinen adıyla "El Mencho") tarafından kurulan bu kartel, zamanla Meksika'nın en güçlü suç örgütlerinden biri haline geldi.