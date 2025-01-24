Meksika'da Kartel Şiddetine Protesto: İki Kardeşin Ölümü Sokağı Hareketlendirdi

Meksika’nın kuzeybatısında yer alan Sinaloa eyaletinde, kartel üyeleri tarafından öldürülen iki kardeş için binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Culiacan kentinde, özellikle okul üniforması giyen kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu göstericiler, kartel şiddetinin sona ermesi için sokağa çıktı. Protestolar, 19 Ocak’ta bir aracı gasbetmeye çalışan kartel üyeleri tarafından 12 ve 9 yaşındaki Gael ve Alexander Sarmiento kardeşlerin öldürülmesi sonrası gerçekleşti.

Göstericiler, olayın faillerinin hesap vermesini talep ederek, Sinaloa Valisi Ruben Rocha'nın ofisine zorla girdi. Vali'nin istifasını isteyen kalabalık, binaya zarar verdi.

Sinaloa eyaleti Sözcüsü Feliciano Castro, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İnsanların öfkesini anlıyoruz. Federal yetkililer cinayetleri soruşturuyor." şeklinde ifade etti.

Culiacan kenti, büyük oranda uyuşturucu kartelinin kontrolü altında bulunmakta ve bu durum, yerel halkın huzurunu tehdit etmektedir.