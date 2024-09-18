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Meksika'da Sinaloa Karteli Çatışmalarında 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Sinaloa karteline bağlı gruplar arasındaki çatışmalar Meksika'nın kuzeyinde 30 kişinin ölümüne yol açtı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:02
Meksika'da Sinaloa Karteli Çatışmalarında 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'da Sinaloa Karteli Çatışmaları: 30 Ölü

Meksika'nın kuzeyinde, Sinaloa karteline bağlı iki grup arasında 9 Eylül'den bu yana süregelen kanlı çatışmalar sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaların Detayları

Meksika Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval, çatışmaların 9 Eylül'de başladığını ve kurbanlar arasında iki askerin bulunduğunu duyurdu. Sandoval, ülkeye 2,200 asker ve ulusal muhafız sevk edildiğini belirtti.

Devlet Başkanının Açıklamaları

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ordunun halkı koruma misyonunu üstlendiğini ve suç grupları arasındaki çatışmanın önüne geçmeye çalıştığını savundu.

Çatışmaların Nedeni

Sinaloa eyaletindeki çatışmalar, El Chapo olarak bilinen Joaquin Guzman’ın oğulları ile El Mayo lakaplı Ismael Zambada Garcia destekçileri arasında yaşanıyor. Bu çatışmaların bölgesel güç mücadelesinin bir parçası olduğu düşünülüyor.

Son Gelişmeler

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ile Garcia'nın Texas'ta gözaltına alındığını açıkladı. Garcia 27 Temmuz'da tutuklanırken, Guzman daha önce New York'ta müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Joaquin Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında iki kez yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmış, en son Ocak 2016'da yakalanarak ABD'ye iade edilmiştir.

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