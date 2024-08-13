Meksika'da Sinaloa Karteline Yönelik Suçlamalar

Meksika, Sinaloa Karteline Suçlamalarda Bulundu

Meksika, ünlü Sinaloa uyuşturucu kartelinin kurucularından Ismael Zambada Garcia ve Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez hakkında vatana ihanet başta olmak üzere çok sayıda suç yöneltti.

Başsavcılık Soruşturma Başlattı

Meksika Başsavcılığı, ABD'de yakalanarak yargılanan Sinaloa üyeleri hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, üyelere yasa dışı uçuş, göçmen kaçakçılığı, adam kaçırma ve vatana ihanet gibi suçlamaların yöneltildiği belirtildi.

Başkan Obrador İddiaları Reddetti

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, partisinin kartelle bağlantılarının olduğunu öne süren iddiaları reddetti. Sinaloa Valisi Ruben Rocha'nın kartel ile ilişkisi olduğu iddialarına da karşı çıktı.

Gözaltına Alınma Tarihleri

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Sinaloa kartelinin liderlerinin Texas'ta gözaltına alındığını açıkladı. Zambada, 27 Temmuz'da federal mahkemede hakim karşısına çıktı.

Önemli Gelişmeler

Sinaloa kartelinin diğer bir ünlü lideri Ovidio Guzman, 2023'te Culiacan’da yakalanmış ve Eylül ayında ABD'ye iade edilmişti. El Chapo yani Joaquin Guzman, geçen yıl ABD'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.